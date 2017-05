Großbritannien hebt Terrorwarnstufe auf höchstes Niveau

Die Polizei riegelte das ganze Viertel in Manchester ab. - © APA/AFP/PAUL ELLIS

Nach dem Selbstmordanschlag von Manchester hat Großbritannien die Terror-Warnstufe angehoben. Die Bedrohungslage werde auf Basis der Ermittlungen nun als “kritisch” eingestuft, sagte Premierministerin Theresa May am Dienstagabend in einer Fernsehansprache. Dies bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne. Bei dem Anschlag am Montagabend starben 22 vorwiegend junge Menschen.