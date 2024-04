Neu auf Netflix, Amazon Prime Video & Co.: Die Starts von 22. April bis 5. Mai

Von 22. April bis 5. Mai warten wieder viele neue Film- und Serienstarts auf den Streaming-Plattformen Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+ und RTL auf euch. Wir haben alle Neuheiten im Überblick.

Film- und Serienfans aufgepasst: Das sind die Film- und Serienstarts von 22. April bis 5. Mai 2024 Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+ und RTL.

NETFLIX

BRIGANTI: DAS GOLD DES SÜDENS (Serienstart: 23. April)

Ein skrupelloser Staat, freiheitsverbundene Banditen und das "Gold des Südens": In der italienischen Serie "Briganti" treffen klassische Westernzutaten auf historische Komponenten und feministische Tendenzen, wenn sich eine junge Frau im 19. Jahrhundert einer Gruppe von Gesetzlosen anschließt, um sich auf eine gefährliche Schatzsuche zu begeben. Sukzessive erkennen die vermeintlichen Verbrecher, dass sie nur gemeinsam gegen die Herrschenden eine Chance haben. Schließlich geht es um nichts weniger als ihre Freiheit...

self all Open preferences.

CITY HUNTER (Filmstart: 25. April)

Mitte der 1980er-Jahre wurde erstmals die Mangareihe "City Hunter" von Tsukasa Hojo veröffentlicht. Nach mehr als 6.000 Seiten und Netflix-Angaben zufolge über 50 Mio. verkauften Exemplaren weltweit, gibt es nun eine Realverfilmung der Detektivabenteuer. Es ist eine überzeichnete, durchaus mit ironischen Zwischentönen versehene Welt, in der der Held Ryo Saeba seine Nachforschungen anstellt und dabei ziemlich schlagkräftig zu Werke geht. Gemeinsam mit der Schwester seines verstorbenen Partners versucht er, den Gründen für dessen Ableben auf die Spur zu kommen.

self all Open preferences.

DEAD BOY DETECTIVES (Serienstart: 25. April)

Eine Gruppe von Jugendlichen, die sich mysteriösen Ereignissen gegenüber sieht? Klingt nach einem gefundenen Fressen für die treue Netflix-Gemeinde. Doch bei "Dead Boy Detectives" erhält die bereits vielfach erprobte Coming-of-Age-trifft-Geheimnisse-Mixtur noch eine weitere Zutat, sind die Titelhelden doch bereits verstorben und haben erst im Tod zueinander gefunden. Gemeinsam haben es sich Edwin und Charles zur Aufgabe gemacht, Geistern zu helfen, die mit ihrem früheren Leben nicht abschließen konnten - welch Ironie des Schicksals. Und das kann naturgemäß zu der ein oder anderen höllischen Auseinandersetzung führen, nicht wahr?

self all Open preferences.

FIASCO (Serienstart: 30. April)

Als abgedrehte Mediensatire kommt "Fiasco" daher: Die französische Serie spielt am Set des Debütspielfilms eines jungen Regisseurs, der zwar große Ambitionen mitbringt, aber nur wenig Durchsetzungsvermögen. Da hilft es nicht unbedingt, dass so einiges gehörig schief geht und zu allem Überfluss ein Maulwurf im Team Mitschnitte davon an die Öffentlichkeit bringt. Sabotage? Ja, aber aus welchem Grund? Mit einer Verzweiflungstat versucht der Filmemacher, sein Vorhaben noch zu retten, steuert damit aber nur unweigerlich noch tiefer ins Chaos...

self all Open preferences.

DIE SCHÖNE REBELLIN (Filmstart: 2. Mai)

Pünktlich zu ihrem 70. Geburtstag diesen Juni kommt mit "Die schöne Rebellin" das Leben von Italiens Rockheldin Gianna Nannini als Biopic daher. Im Fokus stehen dabei die frühen Jahre, wird ihr Werdegang doch ab ihrer Jugend nachgezeichnet, um schließlich Anfang der 1980er-Jahre beim großen Durchbruch der Musikerin zu landen. Noch heute gilt Nannini nicht nur in ihrer Heimat als eine der wichtigsten Stimmen populärer Musik und hat mit "Sei nel l'anima" erst vor wenigen Wochen ein neues Album veröffentlicht.

self all Open preferences.

UNFROSTED: THE POP-TART STORY (Filmstart: 3. Mai)

In den USA der 60er gibt es eine große Rivalität, die das ganze Land in Atem hält: Der Wettkampf zwischen den beiden Frühstücksfirmen Kellogg's und Post. Ernsthaft? Ja, Komiker Jerry Seinfeld nimmt sich mit "Unfrosted" als Regisseur und Hauptdarsteller einer so uramerikanischen Geschichte an, dass die Absurdität des Unterfangens schon wieder seriös wirkt. Begleitet wird er dabei von einer illustren Schar an Gaststars von Melissa McCarthy über Amy Schumer bis zu Hugh Grant und Christian Slater. Und all das nur, um den Kindern in der Früh ein Lächeln ins Gesicht zu zauber - mit reichlich Zucker, versteht sich.

self all Open preferences.

DISNEY+

THANK YOU, GOODNIGHT: THE BON JOVI STORY (Dokustart: 26. APRIL)

Den Namen Bon Jovi kennen selbst Menschen, die dem Rock fernstehen. Seit mittlerweile Jahrzehnten steht die US-Band für radiotaugliche Ohrwürmer wie "It's My Life", mit denen sie sich ein Millionenpublikum erspielt hat. Regisseur Gotham Chopra wirft in seiner vierteiligen Dokuserie nun einen Blick hinter die Kulissen dieser Unterhaltungsmaschine. Dabei bieten Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Phil X und Hugh McDonald einen durchaus privaten Einblick in ein Leben, das aus höchsten Höhen aber auch tiefsten Tiefen bestand. Hinzu kommen Archivaufnahmen und weitere Interviewpartner, mit denen der Weg Bon Jovis von den kleinen Clubs auf die größten Bühnen der Welt nachgezeichnet wird.

self all Open preferences.

SHARDLAKE (Serienstart: 1. Mai)

Wo würde man eine Serie über einen Anwalt am besten drehen, der im England der Tudor-Zeit zum Detektiv wird? Richtig: in Österreich. Für die Verfilmung der Krimis von C.J. Sansom unter dem Titel "Shardlake" haben sich die Produzenten unter anderen Burg Kreuzenstein bei Korneuburg als Drehort herausgesucht. Im Zentrum steht aber der neugierige Advokat Matthew Shardlake (Arthur Hughes), der von Thomas Cromwell (Sean Bean) den Auftrag erhält, die Ermordung von Robin Singleton zu untersuchen. Dieser sollte die Auflösung der Klöster veranlassen, nachdem sich Heinrich VIII. zum Oberhaupt der Kirche von England erklärt hat. Doch die Mönche begegnen Shardlake mit unverhohlener Feindseligkeit. Offenbar sind sie bereit, ihren Orden mit allen Mitteln zu schützen.

self all Open preferences.

AMAZON PRIME VIDEO

ALS DU MICH SAHST (Filmstart: 2. Mai)

Solène (Anne Hathaway) ist Anfang 40 und Alleinerzieherin, nachdem ihr Mann sie verlassen hat. Damit wäre sie eigentlich nicht die aufgelegte Lebensgefährtin für den jungen Rocksänger Hayes Campbell (Nicholas Galitzine). Aber doch entwickelt sich zwischen Solène und dem 24-jährigen Star eine ebenso zarte wie überraschende Romanze, nachdem sich die beiden auf einem Festival begegnen, zum dem Solène ihre Tochter notgedrungen begleitet. Hayes ist allerdings der Frontmann der Boyband August Moon, die gerade weltweit für Furore sorgt. So stellt das Leben eines Superstar die beiden Liebenden alsbald vor Herausforderungen.

self all Open preferences.

PARAMOUNT+

KNUCKLES (Serienstart: 27. April)

Fans von Sonic kennen auch Knuckels, den besten Kumpel des Videospieligels. Der erhält nun mit dieser Mischung aus Spiel- und Animationsserie seinen eigenen Spin-off, der chronologisch zwischen "Sonic The Hedgehog" Teil 2 und Teil 3 positioniert ist. Darin soll Knuckles den stellvertretenden Sheriff Wade Whipple zum Echidna-Krieger ausbilden. Doch so einseitig bleibt die Lehre hier nicht, stellt doch Knuckles selbst fest, wie viel er noch lernen muss. Außerdem warten Feinde darauf, dass er sich ihnen stellt.

self all Open preferences.

RTL+

DIE GROSSE ELCHWANDERUNG - DAS LIVE-EVENT (Stream-Start: 22. April)

Wenn man kontemplative Meditation sucht, kann man entweder dem Gras beim Wachsen zuschauen - oder man begibt sich im Universum der Streaminganbieter auf den Planeten RTL+. Hier wird ab dem 22. April über zwei Wochen hinweg im 24-Stunden-Livestream verfolgt, wie die Elche Schwedens von der Küste auf ihre Weiden im Landesinnere ziehen. In Schweden gehört die Elchwanderung seit 2019 zum jahreszeitlichen Fixprogramm und soll nun auch die Fans von Slow TV außerhalb Skandinaviens vor dem virtuellen Fernsehlagerfeuer versammeln. Unkommentiert Elche bei Flussüberquerungen, beim Äsen oder beim Herumstehen in der Landschaft beobachten - was könnte entspannter sein.