Deutscher stieß Wiener auf U-Bahn-Gleise - Wiener verletzte zwei Rettungskräfte

Am Mittwoch kam es in einer U-Bahn-Station in Wien-Favoriten zu einem Streit zwischen einem Wiener und einem Deutschen. Im Zuge der Handgreiflichkeiten wurde der Wiener auf die Gleise gestoßen und leicht verletzt. Als die Rettung den 44-Jährigen versorgen wollte, attackierte und verletzte er zwei Einsatzkräfte.

Zu dem Vorfall kam es gegen 11.30 Uhr in der U-Bahn-Station "Alaudagasse". Der 44-jährige Österreicher soll einen 39-jährigen Deutschen beschimpft und mit Faustschlägen attackiert haben, woraufhin der 39-Jährige den 44-Jährigen stieß und dieser auf die Gleise stürzte. Der 39-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt, der 44-Jährige leicht.

Aggressiver Wiener vorläufig festgenommen

Als die Polizisten eintrafen, befanden sich die beiden Männer am Bahnsteig. Sie versuchten den Sachverhalt zu klären, doch der 44-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv und beschimpfte und bedrohte Passanten, Rettungskräfte und Polizisten.

Die Berufsrettung Wien versuchte eine notfallmedizinische Behandlung durchzuführen, doch dabei verletzte der 44-Jährige zwei Einsatzkräfte. Eine ordnungsgemäße Versorgung des Mannes war daher nicht möglich.

Da der Wiener sein strafbares Verhalten trotz mehrmaliger Aufforderung nicht einstellte, wurde er vorläufig festgenommen.