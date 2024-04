Bier, Beats und BBQ bei den Ottakringer Tankbiertagen in Wien

Vom 1. bis 5. Mai lädt die Ottakringer Brauerei zum ersten Mal zu den Ottakringer Tankbiertagen. Ein Event, das frischestes Bier direkt aus dem Tank, pulsierende Beats und erstklassiges BBQ in einem einzigartigen Industrial Style miteinander vereint. Gefeiert wird indoor und outdoor.

Biervielfalt, Streetfood und buntes Programm bei den Ottakringer Tankbiertagen

Startschuss des Spektakels ist 1. Mai um 11.00 Uhr und damit die perfekte Möglichkeit, den Feiertag mit dem Lieblingsbier und Live-Blasmusik zu genießen. Feiern bis in die Nacht heißt es am 3. und 4. Mai, denn da wird die "Alte Technik" zur Clubbing-Area mit Live-Bands und DJs, die ab 21.30 Uhr für Stimmung sorgen. Und für den zünftigen Ausklang sorgt der traditionelle Frühshoppen am 5. Mai ab 11.00 Uhr, natürlich mit musikalischer Begleitung einer lokalen Band live on stage und einem kühlen, frisch gezapften Ottakringer.