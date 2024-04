Tequila & Co: Neues Festival bringt mexikanisches Lebensgefühl nach Wien

Wer mexikanisches Lebensgefühl liebt, eine Vielzahl an Tequila- und Mezcal-Marken entdecken möchte oder die besten Tacos östlich des Atlantiks probieren möchte, besucht am 20. oder 21. September die Wiener Ottakringer Brauerei. Dort findet zum ersten Mal das "Tequila, Taco & Mariachi-Festivals“ statt.

Premiere von "Tequila, Taco & Mariachi – Das Festival" in Ottakringer Brauerei in Wien

Wer wissen möchte, wie die einzelnen Komponenten zum Gesamtkunstwerk Tequila werden, ist am 20. und 21. September 2024 in der Ottakringer Brauerei genau richtig. Ob pur oder in einer umwerfenden Margarita, hier kann Tequila umfassend probiert und genossen werden. Dazu gibt es nicht nur Limette und Salz, sondern auch passenden Ohren- und Gaumenschmaus, die in Kombination ein kleines Stückchen mexikanische Kultur nach Wien bringen. Neben dem riesigen Angebot an Tequila & Mezcal gibt es die Möglichkeit Mixgetränke zu schlürfen, Mariachi-Musik zu hören und die wohl besten Tacos Wiens zu schlemmen.