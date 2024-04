Schieder bekräftigt Bekenntnis zu Russland-Sanktionen

Andreas Schieder, SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl 2024, hat am Freitag sein Bekenntnis zu den Russland-Sanktionen bekräftigt.

Er betonte auch, dass man sich gleichzeitig um "Frieden bemühen" müsse. Doch könne man mit einem "Schlächter" wie Russlands Präsident Wladimir Putin nicht einfach in Friedensverhandlungen treten, dies wäre "naiv", relativierte er bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Österreich müsse indes "sicherheitspolitische Fragen" intensiver diskutieren.

Schieder: "Halte Sanktionen für dringend notwendig"

"Ich halte Sanktionen für dringend notwendig", hielt der EU-Abgeordnete Schieder fest. Dies gelte insbesondere für ein neutrales Land wie Österreich. "Aber was mir ein bisschen unverständlich ist, warum die europäischen Staaten manchmal 13 Anläufe brauchen, um etwas zu regeln", meinte er zur Vielzahl der beschlossenen Sanktionspakete. "Nachschärfungen" seien aber "richtig". In puncto Friedensaktivitäten meinte Schieder, dass solche sehr wohl stattfinden würden - aber nicht immer im Lichte der Öffentlichkeit. Man könne jedoch nicht "verlangen, dass ein Land Frieden schafft, indem es seine eigene Freiheit aufgibt", zeigte der SPÖ-Politiker Unterstützung für die ukrainische Führung.

Sowohl Schieder als auch Tirols Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer betonten die Notwendigkeit, die EU in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen zu stärken. Für den Spitzenkandidaten bedeutete dies unter anderem, den "Schutz vor Cyberangriffen" auszubauen. Hier sei in den vergangenen Jahren zu wenig geschehen. Schieder kritisierte darüber hinaus die Bundesregierung, dass "zentrale Zukunftsthemen" nicht gelöst worden seien. Es nütze nichts, wenn die EU die Klimapolitik zwar vorantreibe, es in Österreich aber nach wie vor kein Klimaschutzgesetz gebe.