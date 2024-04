NEOS-Chefin Meinl-Reisinger warnt vor Kräften, "die dieses Europa zerstören wollen"

NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger möchte nach den enttäuschenden Abschneiden der Pinken bei den Kommunalwahlen in Salzburg und Innsbruck "nach vorne schauen".

"Wir haben fünf Monate Zeit", so NEOS-Chefin Meinl-Reisinger am Montagabend im ORF bei "ZiB 2", im Hinblick auf die bevorstehende Nationalratswahl im Herbst.

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger: FPÖ-Weg ist keine gute Zukunft

"Mein Job als Vorsitzende ist es, die Partei zu führen, auch aus den Fehlern zu lernen" - das tue man aber "intern". Ihre Aufgabe sei es, die Bewegung "zum Laufen zu bringen", sagte Meinl-Reisinger. Dazu, dass die FPÖ laut Umfragen großen Zulauf haben dürfte, sagte die Parteichefin: "Umfragen sind Umfragen." Sie wolle "gerade auch die Menschen ansprechen, die den Glauben an die Politik, an die Demokratie vielleicht auch, an die Lösungsfähigkeit der Politik verloren haben - und gerne auch FPÖ-Wählerinnen und Wähler, gerade auch in der Europawahl ansprechen, weil derzeit muss man ja wirklich sagen: Das, was die FPÖ da macht, ist der direkte Weg in die Armut Österreichs und keine gute Zukunft für uns."