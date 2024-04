Harry und Meghan produzieren zwei neue Netflix-Serien

Mit zwei weiteren Serien führen Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Kooperation mit dem Streaminganbieter Netflix weiter.

Harry und Meghan verkündeten am Donnerstag (Ortszeit) durch ihre Produktionsgesellschaft Archewell Productions die Planung von zwei Dokumentarserien.

Harry und Meghan kündigen Netflix-Serien über Lifestyle-Themen und Profi-Polosport an

Eine von Meghan zusammengestellte Serie wird sich mit Themen wie Kochen, Gartenarbeit, Gastlichkeit und Freundschaften beschäftigen. Das zweite Projekt wird einen Einblick in den professionellen Polosport bieten. Harry ist ein Fan dieser Reitsportart. Titel und Ausstrahlungstermine für die beiden Projekte stehen noch nicht fest.

Harry und die ehemalige Schauspielerin Meghan aus "Suits" gaben 202 ihre Zusammenarbeit mit Netflix für die Produktion von Filmen, Serien und Kinderprogrammen bekannt. Seitdem wurden drei Serien ausgestrahlt. Die Dokumentarserie "Heart of Invictus" beleuchtet den von Harry gegründeten Sportevent für kriegsverletzte Soldaten. Die Serie "Harry & Meghan", welche das Zurücktreten des Duos aus dem inneren Kreis der britischen Königsfamilie thematisiert, erzielte große Erfolge. In der Serie "Live to Lead" widmeten sie sich dem Leben und Wirken inspirierender Führungspersönlichkeiten.