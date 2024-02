Harry und Meghan sollen Namen ihrer Kinder geändert haben

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben offenbar heimlich die Namen ihrer beiden Kinder geändert.

Neuer Nachname für Kinder von Harry und Meghan

Wie Harry und Meghan sollen auch ihre beiden Kinder nun den Nachnamen Sussex haben. Laut einer anonymen Quelle wollen die Beiden mit der Änderung versuchen die Familie "zu vereinen". Auch der Internet-Auftritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan (42) wurde überarbeitet. Die bisherige Webseite des Paares archewell.com leitet jetzt auf die Domain sussex.com weiter. Die Startseite ist königsblau und zeigt ein königliches Wappen. Dort steht "The office of Prince Harry & Meghan - The Duke and Duchess of Sussex" (Das Büro von Prinz Harry und Meghan - dem Herzog und der Herzogin von Sussex).