Wien Marathon 2024 LIVE: Sieger, Ergebnisse und alle Bilder

Heute findet der Wien Marathon 2024 statt. VIENNA.at berichtet im Liveticker zum 41. Vienna City Marathon über die aktuellen Geschehnisse, Ergebnisse und Bilder aus Wien.

Der Vienna City Marathon, eine der größten Laufveranstaltungen Österreichs, zieht jedes Jahr Tausende von Teilnehmern und Zuschauern an. Der Start erfolgt am 21. April um 9.00 Uhr bei der UNO-City, danach bahnen sich die Läufer ihren Weg durch zahlreiche Bezirke. Neben der Reichsbrücke sind unter anderem auch die Hauptallee, der Ring und die Mariahilfer Straße Teil der Strecke, wie am Streckenplan zu sehen ist.