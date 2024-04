Straßensperren und Umleitungen beim Wien-Marathon 2024

Am Sonntag, den 21. April, findet der 41. Wien Marathon statt. Alle Straßensperren, Ausweichrouten, Querungsmöglichkeiten und Öffi-Einschränkungen beim Vienna City Marathon 2024 finden Sie hier im Überblick.

Der Wien-Marathon 2024 führt am 21. April erneut zu umfangreichen Straßensperren und Verkehrsumleitungen. Der ÖAMTC hat eine Übersicht der wichtigsten Ein- und Ausfahrtsmöglichkeiten in die betroffenen Stadtteile am Marathontag in Wien erstellt.

Die allererste Straßensperre gibt es schon ab Freitag, 20:00 Uhr. Diese betrifft die Ringstraße im Bereich zwischen Stadiongasse und Schottengasse und wird laut ARBÖ bis Sonntag, 20:00 Uhr dauern. Am Samstag sorgen auch die 4 "Rahmen"-Laufbewerbe des Vienna-City-Marathon für Straßensperren im 1. Bezirk. Betroffen sind laut ARBÖ die Ringstraße und der Franz-Josefs-Kai. Die erste Teilsperre des Rings zwischen Operngasse und Schmerlingplatz erfolgt ab 12:30 Uhr. Der Franz-Josefs-Kai wird wie der Großteil des Rings ab 17:30 Uhr gesperrt. Grund für die Sperren, die zwischen 18:50 Uhr und 19:40 Uhr sukzessive aufgehoben werden, sind der "Daily 800"-Lauf, der "Daily 1600"-Lauf sowie der "Inclusion Run" und der "Run 5k".

Straßensperren für Wien Marathon 2024

"Am Sonntag sind Teile Wiens zeitweise ab den frühen Morgenstunden gesperrt oder nur eingeschränkt erreichbar", so Marc Römer von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. "Ziel ist, dass einerseits der Durchzugsverkehr ungehindert fließen kann; andererseits aber auch all jene, die am Marathon-Sonntag im Stadtgebiet dringend notwendige Wege zurücklegen müssen, dies auch tun können." Die erste Sperre auf der Wagramer Straße zwischen der Reichsbrücke und der Erzherzog-Karl-Straße wird ab 4:30 Uhr verhängt. Hier wird der Start aufgebaut bzw. sammeln sich die Teilnehmer des Marathons, des Halbmarathons und des Staffelmarathons, bevor sie in Wellen ab 9:00 Uhr starten.

Die speziell angepassten Daten für Verkehrsbeteiligte sind während des gesamten Marathonwochenendes in Live-Zeit zugänglich. Allen, die in der Umgebung der Strecke leben und am Marathontag ihr Fahrzeug nutzen müssen, empfiehlt Römer, dieses schon am Tag vorher in einem Parkhaus oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb der betreffenden Zone abzustellen.

©ÖAMTC

Wien Marathon 2024: Querungsmöglichkeiten

Der ÖAMTC gibt bekannt, dass am Sonntag an den unten aufgeführten Stellen Durchgänge für die Querung der Laufstrecke eingerichtet werden können (abhängig von den jeweiligen Umständen und der örtlichen Situation):

Ring: Johannesgasse, Schwarzenbergplatz, Kärntner Straße, Schottengasse

Johannesgasse, Schwarzenbergplatz, Kärntner Straße, Schottengasse Linke Wienzeile: Getreidemarkt, Kettenbrückengasse, Pilgrambrücke, Reinprechtsdorferbrücke, Innerer Gürtel Äußerer Gürtel, Stiegergasse, Ullmannstraße, Winckelmannstraße

Getreidemarkt, Kettenbrückengasse, Pilgrambrücke, Reinprechtsdorferbrücke, Innerer Gürtel Äußerer Gürtel, Stiegergasse, Ullmannstraße, Winckelmannstraße Mariahilfer Straße: Winckelmannstraße, Gürtel, Getreidemarkt

Winckelmannstraße, Gürtel, Getreidemarkt Liechtensteinstraße: Hörlgasse, Türkenstraße, Berggasse, Alserbachstraße, Althanstraße

Hörlgasse, Türkenstraße, Berggasse, Alserbachstraße, Althanstraße Roßauer Lände: Friedensbrücke

Friedensbrücke Obere Donaustraße: Roßauer Brücke, Augartenbrücke, Salztorbrücke, Schwedenbrücke, Marienbrücke

Roßauer Brücke, Augartenbrücke, Salztorbrücke, Schwedenbrücke, Marienbrücke Schüttelstraße: Franzensbrücke, Rotundenbrücke, Stadionbrücke

©ÖAMTC

Zu- und Abfahrten während des Wien Marathons 2024

Die Zu- und Abfahrt in den 1. und 9. Bezirk sowie aus dem 2. und 20. Bezirk kann über die folgenden Brücken entlang des Donaukanals bis ungefähr 08:30 Uhr erfolgen: Friedensbrücke, Roßauer Brücke, Augartenbrücke, Salztorbrücke. Die Möglichkeit, vom 1. und 9. Bezirk in Richtung A23 über den Franz-Josefs-Kai, die Uraniastraße, die Dampfschiffstraße, die Weißgerber Lände und die Erdberger Lände zu fahren, besteht ab etwa 11:20 Uhr.

Wegen der Route entlang der Zweierlinie (Museumsplatz – Museumstraße – Auerspergstraße – Landesgerichtsstraße – Universitätsstraße – Maria-Theresien-Straße) in Richtung des 9. Bezirks kann die Zweierlinie nur in Fahrtrichtung des 6. Bezirks zwischen Alser Straße und Neustiftgasse befahren werden (mit Ausnahme des Zugangs zur Garage des Museumsquartiers). Der Vekehr auf der Burggasse (vom Gürtel kommend) wird ab Gardegasse in Richtung Neustiftgasse abgeleitet.

©ÖAMTC

Die Anrainerverkehr aus dem 7. Bezirk (durch die Breite Gasse in Richtung Burggasse) erfolgt über die Museumstraße (entgegen der Fahrtrichtung) zur Neustiftgasse. Der stadteinwärts fließende Verkehr auf der Lerchenfelder Straße wird nach rechts in die Museumstraße und anschließend erneut nach rechts in die Neustiftgasse dirigiert. Fahrzeuge auf der Josefstädter Straße in Richtung Stadtzentrum werden über eine Rechtskurve in die Auerspergstraße, dann in die Museumstraße und schließlich wieder nach rechts in die Neustiftgasse umgeleitet.

Zufahrten aus den Bezirken 3, 4 und 5 in Richtung Stadtzentrum sind lediglich bis zum Schwarzenbergplatz, der Lothringer Straße oder dem Karlsplatz gegeben. Der 6. Bezirk sowie Teile des 15. Bezirks können zwischen 08:45 und etwa 12:55 Uhr (während des Rennens entlang der Linken Wienzeile und zurück über die Mariahilfer Straße) nur mit starken Einschränkungen durch Schranken betreten oder verlassen werden.

Auch Öffis wegen Vienna City Marathon eingeschränkt

Auch die Wiener Linien sind naturgemäß vom Vienna City Marathon betroffen. Die Bim-Linien 1, 2, 71 und D werden laut ARBÖ von Samstag ab Betriebsbeginn bis Sonntag, 20:00 Uhr umgeleitet. Die U2Z verkehrt in dieser Zeit gar nicht. Weitere 24 Autobus- und Straßenbahnlinien werden am Sonntag kurzgeführt oder umgeleitet.