So wird das Wetter beim Wien-Marathon 2024

Das Wetter beim Wien-Marathon bringt dieses Jahr für die Läufer mit kühlen Temperaturen und lebhaftem Wind nicht gerade die besten Bedingungen mit sich. Wir haben die Prognose im Detail.

VIENNA.at hat bei der Geosphere Austria nachgefragt, welches Wetter die Läufer beim 41. Vienna City Marathon erwartet. Sommerliche Temperaturen, wie an den letzten beiden Wochenenden, bleiben den Teilnehmern verwehrt, stattdessen heißt es am Laufwochenende "warm anziehen".

Wien-Marathon 2024: Wetter-Prognose für Samstag

Der Samstag verläuft in Wien großteils wolkenverhangen und immer wieder muss mit Schauern gerechnet werden, dabei ist auch etwas Graupel. Dazwischen gibt es auch trockene Phasen und am Nachmittag können die Wolken auch zeitweise auflockern. Der Wind weht lebhaft, in höheren Lagen auch stark aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen um die 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei rund 11 Grad.