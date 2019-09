Nationalratswahl kompakt: Parteien, Kandidaten, Wahlprogramme

Am 29. September findet in Österreich die Nationalratswahl 2019 statt. Hier finden Sie alle wichtige Informationen zu Parteien, Programmen und Prognosen zur Nationalratswahl 2019.

Nationalratswahl 2019: Die Parteien

Rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte können sich bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 zwischen acht Parteien (ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, JETZT, GRÜNE, KPÖ und WANDL) entscheiden, fünf andere Kleinparteien stehen mir in einem oder zwei Bundesländern zur Wahl.

Gut vier Monate nach Aufkommen des Ibiza-Videos von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am 17. Mai und der Neuwahl-Verkündigung durch ÖVP-Chef Sebastian Kurz einen Tag darauf sind wird am 29. September zu den Urnen gerufen.

Bei den Spitzenkandidaten der diesjährigen Nationalratswahl gibt es viele neue Gesichter. Nur Sebastian Kurz (ÖVP) und Peter Pilz (Liste Jetzt) traten auch als Nummer 1 ihrer Partei bei der Nationalratswahl vor zwei Jahren an.

Der Nationalrat setzt sich aus 183 Mandaten zusammen. In der letzten Regierungsperiode stellten ÖVP und FPÖ die Mehrheit und damit auch die Koalition, die im Mai geplatzt ist.

Prognosen zum Ausgang der Nationalratswahl

Die Positionen für die Nationalratswahl dürften bezogen sein, Meinungsforscher und Experten sehen wenig Bewegung in der Wählergunst. OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ortet eine "stabile Wetterlage". Daran dürften auch die Debatten um Parteispenden, Wahlkampffinanzierung und Hacker-Vorwürfe wenig ändern, ist sich Bachmayer mit Meinungsforscher Peter Hajek und dem Politologen Peter Filzmaier einig.

Die ÖVP liegt laut den veröffentlichten Umfragen nach wie vor klar auf dem ersten Platz. Den in den Erhebungen seit Mai ablesbaren leichten Abwärtstrend der Volkspartei (von 36 bis 38 Prozent auf zuletzt 33 bis 35 Prozent) ordnete Filzmaier im APA-Gespräch in den Bereich von "Luxusproblemen" ein. Hier sieht der Experte eher das hohe Erwartungsspiel als ÖVP-interne Gefahr. Grund für den leichten Umfragen-Rückgang dürfte laut Hajek sein, dass die ÖVP angesichts des Parteienfinanzierungs-Themas ein wenig in die Defensive gedrängt wurde. Damit habe die Partei ihre eigenen Themen nicht wie geplant setzen können.