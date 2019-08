Beate Meinl-Reisinger: Spitzenkandidatin der NEOS im Porträt

Dass sie nicht auf den Mund gefallen ist, hat Beate Meinl-Reisinger schon oft bewiesen. Die resche und offene Politikerin fährt einen moderaten und liberalen Kurs, ihre Wurzeln finden sich dabei in der ÖVP. Die NEOS-Spitzenkandidatin im Porträt.

Beate Meinl-Reisinger als NEOS-Spitzenkandidatin bei der NR-Wahl

Auf ein Wahlziel legt sich Meinl-Reisinger nicht fest - "0 Prozent", nämlich an Schülern, die die Schule verlassen und nicht sinnerfassend lesen können, ist ihre zum angemeldeten "inhaltlichen Führungsanspruch" gut passende Antwort. Damit hat sie wohl die Lehre gezogen aus dem Mai, wo sich die NEOS zwar problemlos im EU-Parlament hielten, aber schwächer zulegten als erhofft.

Meinl-Reisinger - das prominenteste Gründungsmitglied der pinken Truppe neben Strolz - hat freilich schon bewiesen, dass sie bei Wahlen reüssieren kann. Trotz einer für die NEOS ungünstigen Stimmungslage führte sie die Partei 2015 sicher in den Wiener Landtag. Das Ergebnis bei der vergangenen Nationalratswahl, als sie die Landesliste anführte, war freilich eher durchwachsen.

Resche Strolz-Nachfolgerin mit ÖVP-Wurzeln

An ihrem Selbstbewusstsein geknabbert hat das nicht. Meinl-Reisinger verzichtete auf ihr Mandat im Nationalrat, dem sie von 2013 bis 2015 bereits angehörte und wo sie sich vor allem im Kultur-Bereich Meriten holte, und warf sich zurück in die Wiener Landespolitik, wo sie nicht unerfolgreich kleinere und größere Skandale in Nahbereich der Stadt anprangerte.