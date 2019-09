Nationalratswahl 2019: Die Kandidatenliste der Liste JETZT

Peter Pilz geht als Spitzenkandidat der Liste JETZT in die Nationalratswahl 2019. Hier finden Sie die Kandidatenliste im Detail.

Die Kandidaten hinter Spitzenkandidat Peter Pilz

Pilz nannte die Reihung auf der Bundesliste allerdings als unwesentlich und will alle fünf bei einer Pressekonferenz präsentierten Personen als Spitzenkandidaten sehen. Pilz führt zudem die Landesliste von JETZT in der Steiermark an, Stern jene in Wien. Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken, wird Spitzenkandidat in Niederösterreich.