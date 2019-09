ÖVP liegt in Umfragen nach wie vor vorne

Die Umfragen zur NR-Wahl zeigen auch zwei Wochen vor dem Urnengang ein altbekanntes Bild: Die ÖVP liegt weit vor SPÖ und FPÖ auf Platz eins.

Die ÖVP liegt in allen Umfragen unangefochten auf dem ersten Platz - so auch in zwei am Samstag publizierten. Eine davon weist aber einen Rückgang für die Volkspartei aus.