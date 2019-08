Nationalratswahl 2019: Das Wahlprogramm der NEOS

Die NEOS haben heute ihr Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2019 bekannt gegeben. Im Zentrum steht vor allem Bildung sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Die NEOS machen in diesem Wahlkampf Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu einem ihrer Schwerpunkte neben Bildung, Pensionsreformen sowie Transparenz bei Parteifinanzen und Staat. Und sie präsentieren sich als Partei, die für "echte und ehrliche Lösungen" steht. "Wir stehen für Nachhaltigkeit, Entlastung und Offenheit", fasst NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger das 80-seitige Wahlprogramm zusammen.

NEOS setzten auf Umwelt- und Klimaschutz

Wie fast alle Parteien setzen sich auch die Pinken auf das brandaktuelle Thema Umwelt- und Klimaschutz drauf. Sie treten für eine CO2-Steuer ein, die für klimarettende Innovationen und Investitionen sorgen und Wirtschaft und Verbraucher in eine saubere Zukunft lenken soll. Zudem sollen erneuerbare Energiesysteme ausgebaut, Anreize für Gebäudesanierungen gesetzt und in E-Mobilität investiert werden. Auch in der Landwirtschaft setzen die NEOS auf Nachhaltigkeit und Innovation. Umweltschädliche Subventionen sollen abgeschafft werden.