Nationalratswahl 2019: Das Wahlprogramm der Liste JETZT

Die Liste JETZT präsentierte heute ihr Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2019. Listengründer Peter Pilz sieht die Partei dabei als "die einzige Opposition" - und auch der künftige Kanzler ist für den Ex-Grünen klar.

JETZT sei "die einzige Opposition"

Die Programmpräsentation erfolgte im Beisein von Kandidatinnen und Kandidaten auf Bundes und Landesebene. JETZT sei "die einzige Opposition", so die Zweite auf der Bundesliste und Spitzenkandidatin in Wien, Maria Stern. Man schreibe nur das ins Programm, was man vorhabe, in der nächsten Legislaturperiode auch durchzusetzen, meinte Pilz mit einem Seitenhieb auf die Wahlprogramme der Mitbewerber.