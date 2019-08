Nationalratswahl 2019: Das Wahlprogramm der Grünen

Die Grünen gaben heute ihr Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2019 bekannt. Im Zentrum steht wie erwartet der Klimawandel - und zwar in allen Facetten.

Die Grünen haben am Montag ihr Wahlprogramm für die Nationalratswahl vorgestellt. Umwelt- und Klimaschutz ziehen sich dabei durch fast alle Kapitel, sagte Spitzenkandidat Werner Kogler in einer Pressekonferenz. Nach der Wahl brauche die Republik einen Klimakassasturz, ein aufkommensneutrales Klimabudget sowie einen Klimacheck bei allen geplanten Gesetzen.

"Wen würde unsere Zukunft wählen?" lautet der Titel des 82-seitigen Papiers , das am Montag vorgestellt wurde. Man wolle die Wahl zur Klimawahl machen, jeder Politikbereich müsse sich diesem Thema stellen, heißt es darin.

Klimaneutralität bis 2040

"Wir sind die erste Generation, die die Klimakrise trifft und die letzte Generation, die das Ruder noch herumreißen kann", wird im Vorwort betont. "Wenn es uns in den kommenden Jahren nicht gelingt, die Weichen in Richtung klimafreundlicher Zukunft zu stellen, dann wird sich die Erhitzung der Erde auf eine Art und Weise verstärken, die unsere Lebensgrundlagen massiv gefährdet", so die Mahnung. Und: "Wer meint, den Schutz unserer Umwelt auf ein Nebengleis stellen zu können, hat nicht verstanden."