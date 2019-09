Sebastian Kurz: Spitzenkandidat der ÖVP im Porträt

Sebastian Kurz will das Alt vor dem Kanzler wieder loswerden, die Chancen dafür stehen bestens. Ohne Ibiza wäre der ÖVP-Chef wohl noch drei Jahre bequem im Kanzleramt gesessen, nun muss er ein zweites Mal liefern. Der ÖVP-Spitzenkandidat im Porträt.

Bis Mai dieses Jahres dürfte Sebastian Kurz die Rekordliste als jüngster Staatssekretär, Außenminister, ÖVP-Obmann und Bundeskanzler ein wenig geschmeichelt haben. Dass er dann jedoch per Misstrauensantrag zum jüngsten Altkanzler wurde, könnte doch einen Zacken aus der Krone gebrochen haben. Umso mehr wird der 33-Jährige bemüht sein, möglichst bald wieder am Ballhausplatz zu residieren.

Sebastian Kurz liegt mit ÖVP in Umfragen klar auf Platz eins

Die Chancen dafür stehen bestens. Seine ÖVP liegt in Umfragen meilenweit voran, auch eine realistische Mehrheit an der Volkspartei vorbei zeichnet sich nicht ab. Vielmehr sollte Kurz' Hauptproblem sein, einen Partner zu finden, mit dem er dann auch fünf Jahre durchregieren kann. Denn nachdem er bereits zwei Mal eine Koalition platzen hat lassen, dürfte diese Option fürs die nächste Zeit vom Tisch sein.

ÖVP-Spitzenkandidat mehr Kontrollfreak als Gambler

Dabei ist Kurz vom Typus her weniger Gambler als Kontrollfreak. Er ist bereit Risiko zu gehen, das muss aber kalkuliert sein. Zwar hat sich die ÖVP vermutlich vorgestellt, dass sie in den Umfragen angesichts des Zustands der anderen Parteien noch höher liegt, aber für Platz eins als Minimalziel sollte es reichen.

Steile Karriere: Vom Polit-Jüngling zum Bundeskanzler

Weiter ging es ins Außenministerium, wieder Zweifel und wieder überraschte Kurz, der als Ausbildung bis heute nur ein begonnenes Jus-Studium vorweisen kann. An der Seite der Mächtigen aus aller Welt ließ es sich für ihn gut leben und mit den Atomgesprächen USA-Iran in Wien gelang dem stets von einem kompetenten Team servicierten Polit-Jüngling ein veritabler PR-Coup. Die von ihm verkündete Schließung der Balkan-Route ließ ihn dann endgültig von der politischen Mitte einen kräftigen Schritt nach rechts machen.

Nebenbei zimmerte Kurz mehr und mehr an seiner Karriere. Die nicht gerade freundliche Machtübernahme von Reinhold Mitterlehner an der ÖVP-Spitze war minutiös vorbereitet. Sein Messias-Standing ausnützend ließ sich Kurz allerlei Vollmachten von seiner Partei überreichen, die er dann auch bei der Erstellung von Wahllisten und Ministerteam nützte. Das wichtigste für den neuen Obmann: das Team sollte zu 100 Prozent loyal sein, ebenfalls wohl nicht ungewollt, allzu hell sollte neben dem Chef keiner strahlen.

Fehlerarm und bescheiden im NR-Wahlkampf

Den Kanzler legte der ohnehin ideologiearme Kurz weniger neoliberal an, als es die Linke strategisch gehofft hätte, wobei ihm die gute Konjunktur eine freundliche Helferin war. Von Einschnitten betroffen waren in der Regel Zuwanderer, der 12-Stunden-Tag war letztlich kein gar so großer Aufreger, die Umfärbung der Sozialversicherung interessierte nur Funktionäre und darüber hinaus konnte der VP-Chef mit Maßnahmen wie dem Familienbonus oder der Wiedereinführung der Ziffernnoten der eigenen Kernklientel die ein oder andere Freude machen.