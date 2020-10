Wien Wahl 2020 kompakt: Parteien, Kandidaten und Programme

Am 11. Oktober findet die Wien-Wahl 2020 statt. Hier finden Sie alle wichtige Informationen zu Parteien, Programmen und Prognosen zu den Wahlen in Wien.

Wien-Wahl 2020: Die Parteien

Rund 1,4 Millionen Wahlberechtigte sind am 11. Oktober aufgerufen bei den Wien-Wahlen ihre Stimme abzugeben. Neun Parteien (SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS, Team HC Strache, Liste Links, SÖZ und Bierpartei) stehen bei der Gemeinderatswahl in allen Wiener Bezirken auf den Stimmzetteln.

Alle Parteien gegen mit neuen Spitzenkandidaten in die Wien-Wahl 2020 - und Strache mit einer neuen Partei. Von seinen Wahlzielen als FPÖ-Chef - "Bürgermeister und Erster" - ist keine Rede mehr, heuer muss er um den Einzug in den Gemeinderat rennen. Seine Ex-Partei, die FPÖ, wird am 11. Oktober nicht nur an der neuen Konkurrenz leiden, sondern auch immer noch an den Ibiza-Eskapaden ihres Ex-Chefs.