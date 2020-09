Das Wahlprogramm der ÖVP bei der Wien-Wahl 2020

"Leistung für Wien" heißt das Wahlprogramm der ÖVP für die Wien-Wahl 2020. Finanzminister Gernot Blümel erklärt darin, wie er seine Heimatstadt besser machen will. Hier gibt es das Wahlprogramm der ÖVP im Überblick.

"Türkise Politik bietet in allen Lebensbereichen Lösungen an, die Wien wieder nach vorne bringen", so der türkise Slogan. Bei der Wien-Wahl will die neue ÖVP mit ihrer Mitte-Rechts-Politik punkten. Hier gibt es die wichtigsten Punkte des Wahlprogramms im Überblick: