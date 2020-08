Christoph Wiederkehr: Spitzenkandidat der NEOS im Porträt

Christoph Wiederkehr ist seit zwei Jahren der Chef der Wiener NEOS und tritt am 11. Oktober erstmals als pinker Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl an. Der 30-Jährige im Porträt.

Adrette Frisur, gewählte Ausdrucksweise, fast immer in Hemd und Sakko: Trotz seiner erst 30 Jahre vermittelt Christoph Wiederkehr nicht unbedingt den Eindruck eines jungen Wilden.

Christoph Wiederkehr bereits mit 30 Jahren pinker Polit-Profi

"Kennt keiner. Kann viel" - mit diesem selbstironischen Slogan plakatierten die NEOS ihre neue Nummer Eins, als Wiederkehr vor nicht einmal zwei Jahren die Agenden von der nunmehrigen Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger übernahm. Seither hat sich an seinem Bekanntheitsgrad allerdings nicht allzu viel geändert, wenn man entsprechenden Umfragen glauben darf.

Das mag auch daran liegen, dass Wiederkehr nicht unbedingt jemand ist, der in der Öffentlichkeit polarisiert. Schriller Aktionismus ist von ihm ebenso wenig überliefert wie verbale Fettnäpfchen. Wenn der Pinke die FPÖ einmal die "Aluhut-Fraktion des Gemeinderats" nennt - so geschehen im Zuge einer Corona-Debatte im Mai -, ist das eher schon das höchste der Gefühle. Grundsätzlich versucht der bekennende Morgenmuffel, die NEOS als seriöse Oppositionspartei fern jeglichen Populismusverdachts - Stichwort: konstruktive Kritik - zu positionieren.

Politischer Werdegang

Wiederkehr, geboren am 12. April 1990 in Salzburg - seine 30er-Party musste er Corona-bedingt absagen -, hat schon recht früh bei den Liberalen seine politische Heimat gefunden. Dabei spielt auch seine Familiengeschichte eine nicht unwesentliche Rolle. Sein aus Ungarn gebürtiger Vater flüchtete in jungen Jahren vom kommunistischen Regime nach Österreich. Seine Mutter stammt aus Frankreich.