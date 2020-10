Wien-Wahl 2020: Wann kommen die Ergebnisse?

Auf die Ergebnisse der heurigen Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen wird man wohl länger warten müssen als gewohnt. Das Endergebnis inklusive Briefwahl könnte erst am Dienstag vorliegen.

Die Ergebnisse inklusive Briefwahl liegen möglicherweise erst am Dienstag vor, wurden doch bereits jetzt schon eklatant mehr Wahlkarten beantragt als 2015. Aber auch die Auszählung der Urnenwahl am Sonntag könnte etwas länger dauern. Denn alle Wahlbehörden müssen die Corona-Regeln - vor allem den Ein-Meter-Abstand - einhalten.

Am Wahltag selbst wird es gegen 17.00 Uhr eine erste Trendprognose geben, gegen 18.00 Uhr die erste Hochrechnung zur Wien-Wahl 2020.

Vorläufiges Endergebnis der Wien-Wahl am Sonntagabend

Das vorläufige Gesamtergebnis der Urnenwahl wurde in Wien üblicherweise drei Stunden nach Wahlschluss am Sonntag, also rund um 20 Uhr verkündet. Das könnte sich auch heuer vielleicht auch ausgehen, werden doch (wegen der vielen Briefwähler) deutlich weniger Urnenstimmen auszuzählen sein. Aber mit den Corona-Schutzregeln könnten die Sprengelwahlbehörden auch länger brauchen als üblich.