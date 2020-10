Wien-Wahl 2020: Mehr als ein Drittel Briefwähler

Die Wiener Gemeinderatswahl am 11. Oktober 2020 bringt einen Briefwahlrekord. Mittlerweile wurden rund 340.000 Wahlkarten (Freitagfrüh waren es 336.000) beantragt. Das macht schon 30 Prozent der Wahlberechtigten aus.

Werbung für Briefwahl wegen Corona-Pandemie

Unterschrift bei Briefwahl nicht vergessen

Auf die Unterschrift außen am Kuvert dürfen Briefwähler auf keinen Fall vergessen. Damit leisten sie die eidesstattliche Erklärung, dass sie persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst gewählt haben - und ohne diese kommt eine Wahlkarte nicht in die Auszählung.

Wahlkarten für die Wien-Wahl 2020 können noch beantragt werden



Auf dem Postweg sollte man damit allerdings nicht mehr wählen - weil die Wahlkarte muss am Sonntag um 17 Uhr bei der Bezirkswahlbehörde einlangen. Dort kann man selbst bzw. ein "Bote" sie aber auch direkt (bis Sonntag 17 Uhr) abgeben - oder eine andere Person bringt sie in ein beliebiges Wahllokal.

Kein starker Rückgang der Wahlbeteiligung prognostiziert

Auch der Anteil der Briefwähler war 2015 in Wien schon sehr hoch: Rund 157.000 der insgesamt 833.000 gültigen Stimmen wurden per Wahlkarte abgegeben, das waren 20 Prozent - und damit schon so viel wie voriges Jahr (österreichweit) bei der Nationalratswahl.

Mit schon jetzt deutlich mehr beantragten Wahlkarten als 2015 - letztlich könnten bei der Wahl an die 40 Prozent der Stimmen via Brief abgegeben werden - wird es freilich sehr viel länger dauern, bis das komplette Wahlergebnis vorliegt. Denn die Briefwahl wird erst ab Montag, 12. Oktober, in der Früh ausgewertet. Das könnte heuer sogar bis Dienstag dauern, müssen die Bezirkswahlbehörden doch auch die Covid-Schutzmaßnahmen einhalten.