Freier Eintritt in Wien: Diese Gratis-Veranstaltungen locken im März

Gratis, aber nicht umsonst: Wir haben uns wieder auf die Suche nach den besten Veranstaltungen in Wien im März gemacht, bei denen euer Geldbeutel geschont wird. Hier eine chronologische Übersicht.

Auch im März werden in Wien wieder zahlreiche kostenlose Events organisiert. Egal ob buntes Faschingstreiben, Messe, Open House oder Info-Event zu Krankheiten: Wir haben für euch die Highlights des Monats zusammengetragen.

Wien: Bei diesen Veranstaltungen im März gibt es freien Eintritt 01. bis 31.03.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.03.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. >> Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.03.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.03.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im März 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. In diesem Monat drehen sich viele Events um das Thema Fasching. >> Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 31.03.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

01. bis 08.03.2019: RRRIOT Festival in Wien

Von 1. bis 8. März findet das RRRIOT Festival 2019 in Wien statt. 70 Events – darunter auch viele mit freiem Eintritt – warten auf die Besucher. >> Das Programm

02.03.2019: Buntes Faschingstreiben im Wiener Prater

Am Samstag wird es beim traditionellen Faschingstreiben samt kostenlosem Kinderprogramm im Wiener Prater wieder bunt. Das Highlight ist die große Parade, die um 14.00 Uhr startet. >> Weitere Infos zum Faschingsfest

03.03.2019: Gratis-Eislaufen am Wiener Eistraum

Am Sonntag, den 3. März, endet der 24. Wiener Eistraum am Rathausplatz. Als liebgewonnene Tradition sind am Finaltag wieder alle Besucher von 19.00 bis 22.00 Uhr wieder zum Gratis-Eislaufen eingeladen. >> Das Angebot zum Finaltag

03. bis 12.03.2019: Hör! Spiel! Festival! in der Alten Schmiede

Einfach mal zuhören: Das gesprochene Wort steht im Zentrum des ersten “Hör! Spiel! Festivals” in der Alten Schmiede. Jeweils von Sonntag bis Dienstag werden Hörspielvorführungen, Performances und Gespräche kostenlos geboten. >> Mehr Infos dazu hier

03., 17., 24. und 31.03.2019: Kostenlose VCM-Trainingsläufe

Das VCM-Team bietet auch in diesem Jahr wieder kostenlose Trainingsläufe als Vorbereitung für den Vienna City Marathon an, die abwechselnd an der Alten Donau, in Alterlaa und im Schlosspark Laxenburg stattfinden. >> Hier gibt’s alle Infos zu den Training Runs

06.03.2019: Signierstunde mit Willi Resetarits

Am Aschermittwoch präsentiert Ostbahn-Kurti in der Thalia Buchhandlung (Landstraßer Hauptstraße 2a, 1030 Wien) ab 17.00 Uhr seine Lebenserinnerungen “Ich lebe gern, denn sonst wäre ich tot” samt Signierstunde vor.

07.03.2019: Gratis Info-Event zu Allergien

Rund 30 Prozent der Menschen in Europa leiden an einer Allergie, allerdings kennen nur knapp drei Prozent den eigenen Allergenstatus. Daher wird am 7. März der informative und aufklärende Vortrag “Allergie – Wenn der Körper überreagiert” bei freiem Eintritt in der Wiener Innenstadt veranstaltet. >> Infos zur Anmeldung

07. und 08.03.2019: Geburtstagsparty in der Millennium City

Die Millennium City feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer großen Geburtstagsparty. Neben einer Modenschau, Late Night Shopping und tollen Rabattaktionen sorgt Chartstürmer Julian le Play mit einem Gratis-Konzert für ausgelassene Stimmung. >> Das Programm zum 20-Jahr-Jubiläum

07. bis 10.03.2019: BeSt-Messe in der Wiener Stadthalle

Österreichs größte Bildungsmesse öffnet erneut ihre Pforten. An vier Tagen im März erfahren die Besucher der BeSt-Messe 2019 in der Wiener Stadthalle bei freiem Eintritt wieder alles rund um Studium, Beruf und Karriere. >> Das Programm

08. und 09.03.2019: Meisterschaften im Indoor Skydiving

Rund 50 Teams aus ganz Europa – darunter auch rund 25 aus Österreich – treten bei den Österreichischen Meisterschaften im Indoor Skydiving im Wiener Prater gegeneinander an. Ein spektakuläres Ereignis, das Fans samt After-Party gratis mitverfolgen können. >> Alles zu den Meisterschaften

15.03.2019: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze, die erst vor wenigen Monaten ins Rampenlicht gerückt wurden: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird monatlich ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten. >> Infos zu den Free Friday Nights

15.03.2019: Open House der FH Campus Wien

Studierende, Lehrende und Mitarbeiter informieren Interessierte beim Open House über alle Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Masterlehrgänge der Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik. >> Details zur Veranstaltung

15. bis 17.03.2019: ART VIENNA Reloaded

Wiens Internationale Kunstmesse zeigt in ihrer zweiten Ausgabe Zeitgenössische Kunst, Klassische Moderne und Design in der Wiener Hofburg. Schüler und Studenten (bis inkl. 27 Jahre) können die Messe bei freiem Eintritt besuchen.

15. bis 17.03.2019: “Fashion Flash” in der Marx Halle

Dieses Mal verwandelt sich die Marx Halle beim “Fashion Flash” drei Tage lang in ein riesiges Shopping-Paradies. Das Shopping-Erlebnis wird durch stimmungsvolle Musik, kostenlosen Sekt und Süßigkeiten abgerundet. Der Eintritt ist kostenlos. >> Mehr zum Shopping-Event

20.03. bis 20.04.2019: FOTO WIEN

Ab 20. März rückt das neue Festival FOTO WIEN gemeinsam mit über 130 Programmpartnern das Medium Fotografie einen Monat lang ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Eintritt zu den Veranstaltungen in der Festivalzentrale ist frei. >> Das Monat der Fotografie

28.03.2019: Vorlesetag

Am 28. März geht der Österreichische Vorlesetag in die zweite Runde. Das Motto lautet wieder “Wir lesen alle vor”, zahlreiche Privatpersonen, namhafte Künstler, Unternehmen und Instituitonen sind mit dabei. >> So funktioniert der Vorlesetag

29.03.2019: Diabetestag im Wiener Rathaus

Bereits zum 15. Mal findet der Diabetestag im Wiener Rathaus statt. Bei freiem Eintritt erhalten die Besucher am 29. März wissenwerte Informationen rund um die Krankheit. >> Weitere Infos

30. und 31.03.2019: Argus Bike Festival

Der Wiener Rathausplatz wird auch dieses Jahr Ende März zum großen Treffpunkt der Rad-Begeisterten. Basis des Argus Bike Festivals ist wie immer die Messe mit etwa 100 Ausstellern, die Testmöglichkeit von E-Bikes und Lastenfahrrädern, eine Fahrrad-Kinderwelt und natürlich die ausgewählten Street-Food-Trucks. >> Das Programm im Detail