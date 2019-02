Argus Bike Festival in Wien: Das Programm für 2019

Das Argus Bike Festival gibt es seit 1999 und ist längst zur Institution geworden. Der Wiener Rathausplatz wird auch dieses Jahr am 30 und 31. März zum großen Treffpunkt der Rad-Begeisterten.

Basis der Veranstaltung ist wie immer die große Messe mit etwa 100 Ausstellern, die Testmöglichkeit von E-Bikes und Lastenfahrrädern, der Fahrrad-Kinderwelt und natürlich die hohen kulinarischen Qualität der ausgewählten Street-Food-Trucks, die zum gemütlichen Verweilen am Wiener Rathausplatz einladen.

Das Argus Bike Festival findet vom 30. bis 31. März 2019 in Wien statt.

Dirt-Battle-Vienna – Ein absoluter Höhepunkt der Veranstaltung! einige der besten Dirt-Rider aus der FMBA-World-Pro-Tour werden von der großen Startrampe düsen, um sich in einem kombinierten Highjump- und Best-Trick-Contest zu messen. DJ Mosaken wird für die passenen Vibes sorgen und den Rathausplatz zum brodeln bringen.

Vienna Jam – der BMX Flatland-Contest – Eine Fahrerdichte wie sinst nur bei Weltmeisterschaften, das ist das Kennzeichen dieser BMX-Jam. Mit dabei der spanische Superstar Viki Gomez , der Workshops leitet für alle die hineinschnuppern wollen in die Welt des BMX-Sports.

School2Rock – Schon beim allerersten Bike Festival im Jahr 1999 hat Senad Grosic vor über 15 Jahren seine erste Show gezeigt, der Wiener Rathausplatz steht ganz am Beginn der Karriere des sympathischen Wiener BMX-Urgesteines. Mit Senad’s School2Rock will Senad etwas weitergeben an junge Nachwuchstalente, die gemeinsam mit ihm neue Tricks erlernen können. Ach ja: 2020 ist “BMX Freestyle Park“ erstmals olympische Disziplin!