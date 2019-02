20 Jahre: Freier Eintritt zur Geburtstagsparty in der Millennium City

Die Millennium City feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer großen Geburtstagsparty. Neben einer Modenschau, Late Night Shopping und tollen Rabattaktionen sorgt Chartstürmer Julian le Play mit einem Gratis-Konzert für ausgelassene Stimmung.

Happy Birthday, Millennium City: Gleich zwei Tage lang, am 7. und 8. März, lädt das Shopping- und Entertainmentcenter zur großen Geburtstagsparty und zu den Fashion Days ein. So lassen eine große Modenschau, ein Jung Designer Award, ein Pop-up-Fashion Markt, Late Night Shopping und viele Rabattaktionen von bis zu 20 Prozent das Herz aller Trendscouts und Fashionistas höherschlagen.

20-Jahr-Jubiläum in der Millennium City: Das Programm

Los geht’s am Donnerstag, den 7. März, um 18.00 Uhr mit einer großen Modenschau, auf der die neuesten Stücke von ausgewählten Shops und Wiener Jungdesignern gezeigt werden. Danach folgt zum ersten Mal die Vergabe des Jung Designer Award hosted by TrueYou. Der Gewinn ist ein Pop-Up Store im Wert von 5.500 Euro für einen Monat in der Millennium City. Höhepunkt ist, neben dem Anschnitt der Geburtstagstorte, der Auftritt von Chartstürmer Julian Le Play um 19.30 Uhr.