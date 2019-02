(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im März 2019

Auch im März 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Aktionen. Hier ein Überblick nach Bezirken.

7. Neubau Kaiserstraße

Am 5. März kann man sich von den Kaufleuten im 7ten verwöhnen und einen der leckeren Faschingskrapfen Ecke Kaiser- und Westbahnstraße oder in einem der Mitgliedsbetriebe holen.

13. Hietzing Ober St. Veit

Zahlreiche Mitglieder der IG Kaufleute Ober St. Veit versüßen ihren Kunden am Freitag, den 1. März und/oder am Faschingsdienstag, den 5. März den Einkauf mit einem flaumigen Marillen-, Vanille- oder Jour-Krapfen (solange der Vorrat reicht).

15. Rudolfsheim-Fünfhaus Reindorfgasse

Am Faschingsdienstag wird in der Reindorfgasse viel geboten: Kinderschminken für die Kleinen, eine Krapfenaktion in der Werkstatt 15 und verschiedene Specials in den Geschäften des Einkaufsstraßenvereins Reindorfgasse.

16. Ottakring Alt Ottakring

Zum internationalen Frauentag am 8. März schenken die Unternehmer in Alt Ottakring ihren Kundinnen beim Einkauf eine kleine blumige Überraschung.

Brunnenviertel

Vom 15. bis 17. März treffen sich die Nachtwächter in Wien. Es werden ungefähr 120 Nachtwächter, Türmer und Ritter nach Wien reisen. Gemeinsam werden sie ihre Nachtwächterparade mit Blaskapelle am 15. März um ca. 16.00 Uhr in Ottakring (vor dem Amtshaus) veranstalten und sich in ihren landestypischen Trachten und Fahnen präsentieren. Danach gehen die Nachtwächter, Türmer und Ritter in Parade über die Thaliastraße auf den Brunnemarkt, um sich auf dem Yppenplatz zur Abschlussfeier der Parade zu treffen.

Nicht nur die Natur erblüht in Lebensfreude: Die Unternehmer der IG Brunnenviertel sprudeln vor Kreativität und Tatendrang. Deshalb gibt es beim Einkauf zum Frühlings-Erwachen von 18. bis 23. März eine kleine Duft-Überraschung.

19. Döbling Nußdorf



Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn veranstaltet der Verein “Nussdorf hat mehr” am 30. März einen Flohmarkt mit Fahrrad-Börse. Besucher erwartet ein bunter Mix aus Mode, Geschirr, Antiquitäten und vielem mehr. Eine spezielle Attraktion ist die Fahrrad-Börse, wo man neben modernen Rädern für Jung und Alt auch nostalgische Sammlerstücke finden kann.

20. Brigittenau Allerheiligenplatz

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. Wie an jedem “20. im 20.”, bekommt man in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9.00 bis 18.00 Uhr “Süßes oder Saures” zum Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Floridsdorf Jedlesee

Die Jedleseer Kaufleute verteilen am Faschingsmontag und -dienstag frische Faschingskrapfen an ihre Kunden. Nur in teilnehmenden Geschäften und nur solange der Vorrat reicht.

Franz-Jonas-Patz

Die Kaufleute der Wirtschaft 21 laden vom 14. März bis 21. April wieder zum traditionellen Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz (gegenüber Schnellbahnhof). Von 9.00 bis 21.00 Uhr (auch Sa, So) können sich die Besucher täglich an der gelungenen Mischung des Angebotes, an Brauchtum und Tradition erfreuen und die vielen österreichischen Spezialitäten genießen.

22. Donaustadt Stadlau

Am Stadlauer Bauernmarkt finden Besucher jeden Freitag im März von 8.00 bis 13.00 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte: 8. und 22. März: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post; 1., 15. und 29. März Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

23. Liesing Mauer

Am Faschingsdienstag verwöhnen wieder viele Maurer Unternehmen ihre Kunden mit den “Original Maurer Mini-Krapfen”.