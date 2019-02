Das Programm bei der BeSt-Messe 2019 in der Wiener Stadthalle

Vier Tage lang öffnet Österreichs größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung wieder ihre Türen in der Wiener Stadthalle. Bei freiem Eintritt wird auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm geboten.

Vom 7. bis 10. März 2019 ist es wieder so weit: Dann schlägt Österreichs größte Bildungsmesse zum nächsten Mal in der Wiener Stadthalle ihre Zelte auf. Vier Tage lang dreht sich auf der BeSt³ Wien alles um die Schwerpunkte Beruf, Studium und Weiterbildung.

Rund 350 Aussteller präsentieren ihre vielfältigen Angebote und stehen dem Publikum Rede und Antwort. Das umfangreiche Begleitprogramm gibt Einblicke in innovative Bildungswege und beleuchtet aktuelle Trends in der Arbeitswelt.

In drei Vortragssälen und einem Workshopraum wird eine Fülle von Veranstaltungen angeboten. Sie bieten umfassende Themen wie Trends am Arbeitsmarkt oder Studienförderung, aber auch sehr konkrete Vorstellungen von Studiengängen, Berufsfeldern oder konkrete Tipps zu Aufnahmetests. Inhaltlich wird es einen Schwerpunkt zu Gesundheitsberufen geben, Teile des Programms können per Livestream empfangen werden.