Indoor-Skydiving-Profis zeigen im Wiener Prater ihr Können

Rund 50 Teams aus ganz Europa - darunter auch rund 25 aus Österreich - treten bei den Österreichischen Meisterschaften im Indoor Skydiving am 8. und 9. März 2019 im Wiener Prater gegeneinander an. Ein spektakuläres Ereignis, das Fans gratis verfolgen können.

Bereits zum dritten Mal werden die Österreichischen Meisterschaften im Indoor Skydiving im WINDOBONA Skydive Tunnel im Wiener Prater ausgetragen. Die besten Fallschirmspringer-Teams und Solo-Athleten fliegen am 8. und 9. März 2019 um die Medaillen. Dabei werden die Local-Heroes von den starken Teams aus Graz, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg ordentlich Konkurrenz bekommen. Und neben den Österreichern treten auch internationale Indoor-Skydiver – außer Konkurrenz natürlich – gegeneinander an.

Indoor-Skydiving-Meisterschaft im Wiener Prater

Im WINDOBONA Skydive Tunnel im Wiener Prater werden die nationalen Titel in acht verschiedenen Wertungsklassen vergeben. An die 25 Teams werden bei den dritten Österreichischen Meisterschaften im Indoor Skydiving erwartetet. In dem vertikalen WINDOBONA Tunnel erzeugen vier Turbinen Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h und sorgen für ein Flugerlebnis, vergleichbar mit einem Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe. Bei den Österreichischen Meisterschaften müssen die Teams ihre einstudierten Figuren und Formationen so oft wie möglich ausführen.