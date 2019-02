Buntes Faschingstreiben im Wiener Prater samt Parade und gratis Kinderprogramm

Am Samstag wird es beim traditionellen Faschingstreiben samt kostenlosem Kinderprogramm im Wiener Prater wieder bunt. Das Highlight ist die große Parade, die um 14.00 Uhr startet.

Am Samstag, den 2. März 2019, findet der traditionelle Faschingsumzug durch den Prater statt. Dreihundert Paradeteilnehmer in eindrucksvollen Kostümierungen werden samt Umzugswagen erwartet. Musikalische Untermalung erhält das bunte Treiben dank Musikgruppen ebenso. Um 14.00 Uhr geht es los, die Parade wird ausgehend von der Zufahrtsstraße bis zum Riesenradplatz marschieren.

Geschminkte bzw. kostümierte Kinder unter zehn Jahren können sich in den Hüpfburgen bei Kolariks Luftburg kostenlos austoben. Kids, die spontan Fee, Katze oder Tiger werden möchten, sind bei der Luftburg-Schminkstation in besten Händen: Ab 12.00 Uhr werden die Schminkstifte geschwungen und Kindergesichter verzaubert.

Großes Faschingstreiben im Wiener Prater: Gratis-Programm

Im Planetarium gibt es für kostümierte Besucher freien Eintritt zu den Shows am Faschingssamstag: Die Show “Elsa und der große Bär” bringt Kinder von 4 bis 7 Jahren zum Staunen, bei “Space4Kids” erkunden 6- bis 10-Jährige den Weltraum und das “Bilderbuch am Himmel” bringt Astronomie-Fans ab 12 Jahren Sternzeichen und Tierkreise näher. In der Show “Solaris – ein Streifzug durch das Sonnensystem” erforschen Kinder ab 11 Jahren die Milchstraße.