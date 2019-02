Unbehandelte Allergie kann zu Asthma führen: Gratis Info-Event in Wien

Rund 30 Prozent der Menschen in Europa leiden an einer Allergie. Allerdings kennen nur knapp 3 Prozent den eigenen Allergenstatus. Unbehandelt kann eine Allergie jedoch negative gesundheitliche Folgen haben. Daher wird am 7. März der informative und aufklärende Vortrag "Allergie - Wenn der Körper überreagiert" in der Wiener Innenstadt veranstaltet.

Allergien sind längst zu einer Volkskrankheit geworden. In Österreich und Deutschland kann es allerdings bis zu 9 Jahre dauern, bis eine Allergie richtig diagnostiziert wird. “Zu viel Zeit, die ungenutzt verbracht wird”, so Prof. Dr. med. Karl-Christian Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst, denn eine frühzeitige Abklärung der Beschwerden ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. Unerkannte und damit unbehandelte allergische Entzündungen können sich ausbreiten und z.B. Asthma zur Folge haben.

Gratis-Vortrag “Allergien – Wenn der Körper überreagiert” in Wien Am 7. März 2019 findet daher zwischen 18.30 und 20 Uhr der kostenlose Vortrag “Allergien – Wenn der Körper überreagiert” in der Wiener Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1 statt. Es wird Information und Aufklärung geboten. Das Event wird von der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze veranstaltet.

Prof. Dr. Karl-Christian Bergmann wird erklären, wie aus einer bestehenden Pollenallergie allergisches Asthma entstehen kann. Prof. Dr. Barbara Bohle wird den Unterschied zwischen einer echten Nahrungsmittelallergie und einer Nahrungsmittelintoleranz erläutern. PhD Nora Zulehner wird darüber informieren, welche Symptome bei einer Allergie am häufigsten auftreten und welche Möglichkeiten es zur Testung gibt. Außerdem werden Tipps zur Pollenvermeidung und zur Allergieprävention bei Kindern geboten.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten. Möglich ist dies telefonisch unter 01/996 80 92, via Mail oder über die Webseite.