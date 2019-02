"Fashion Flash" kommt im März zurück nach Wien

Im März ist es soweit, "Fashion Flash" kommt erneut nach Wien. Dieses Mal verwandelt sich die Marx Halle in ein riesiges Shopping-Paradies.

Zwischen dem 15. und 17. März ist es soweit. Der “Fashion Flash” findet in der Wiener Marx Halle statt. „Wir sind über unsere Kundinnen aus Wien begeistert und freuen uns sehr auf unser Wiedersehen.“, so Georgious Kotsougianis, Head of Fashion Flash.