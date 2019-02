Wiener Eistraum lockt am Sonntag mit Gratis-Aktion

Am kommenden Sonntag endet der 24. Wiener Eistraum. Bis dahin können noch täglich bis 22 Uhr die 9.000 m² Eislandschaft, der weltweit einzigen Sky Rink im ersten Stock und das herrliche Ambiente genossen werden.

Und als liebgewonnene Tradition sind am Finaltag, Sonntag, 3. März, alle Besucher von 19 bis 22 Uhr wieder zum Gratis-Eislaufen eingeladen. Die dafür erforderlichen Gratis-Tickets werden vor Ort an den Kassen ausgegeben und zusätzlich durch Mitarbeiter verteilt.

Gratis-Angebote für Kinder gelten bis zum Schluss

Auch noch in der letzten Woche können im Rahmen der Schulaktion Kinder aller Wiener Schulen, Kindergärten und Horte in Begleitung von Betreuungspersonen an Schultagen von 10 bis 16 Uhr kostenlos eislaufen. Für kleine wie auch große Anfänger steht die 550 m² Übungsfläche ebenfalls noch bis Sonntag kostenfrei zur Verfügung.