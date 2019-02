RRRIOT Festival 2019: 70 Events in ganz Wien

Von 1. bis 8. März findet das RRRIOT Festival 2019 in Wien statt. 70 Events warten auf die Besucher.

RRRIOT Festival in Wien: Viel künstlerisches Programm

Die Fotografin Eva Zar wird sich beim RRRIOT Festival mit der Schönheit in all ihren Facetten und der Auflehnung gegen Ideale beschäftigen. Dafür hat sie eigens die Gruppenausstellung Regarding Revolt kuratiert. Amelie Zadeh arbeitet sich ein paar Bezirke weiter bei New Jörg an Visual- und Sound Studies sowie Bild- und Identitätspolitiken ab. Die Künstlerin Katharina Höglinger stellt unterdessen im Kluckland die richtigen Tools für eine Protestübung zur Verfügung. Über Frauennetzwerke in Kunst und Kultur wird im weissen haus diskutiert. Führungen und Veranstaltungen finden außerdem im MAK, dem Architekturzentrum Wien und dem Belvedere 21 statt. Die Kunsthalle kommt sogar ins RRRIOT HQ.