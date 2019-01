Das Monat der Fotografie: Die FOTO WIEN startet am 20. März

Im März startet das neue Festival FOTO WIEN. Zahlreiche Ausstellungen werden in der Festivalzentrale, die Österreichische Postsparkasse, präsentiert.

Die Programmpunkte reichen von der Auseinandersetzung mit Architektur und Fotografie, historischer Fotografie, analoger und digitaler Fototechnik bis hin zu Fotografie und Film. Arrivierte Positionen und Persönlichkeiten sind dabei ebenso Teil des Festivals wie die Präsentation einer neuen Generation von KünstlerInnen. Dabei gilt es auch, ein Augenmerk auf jene Einrichtungen zu legen, die Fotografie an Universitäten, Schulen usw. unterrichten.

Rundgänge, Studio Visits sowie tägliche Bildbesprechungen in der Festivalzentrale und bei den ProgrammpartnerInnen bieten ein dichtes Vermittlungsprogramm über den gesamten Zeitraum des Festivals. Zahlreiche Highlights sowie das aktuelle Geschehen auf der FOTO WIEN können auf dem kuratierten Instagram-Account verfolgt werden.

„Mit dem neuen Festival FOTO WIEN möchten wir die künstlerische Fotografie in Wien ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Wir zeigen gemeinsam mit den ProgrammpartnerInnen die Vielfalt und Produktivität der lokalen Szene ebenso wie internationale Positionen und laden ein breites Publikum dazu ein, sich für das Medium begeistern”, so Bettina Leid, Direktorin der FOTO WIEN. Das KUNST HAUS WIEN erhielt als Haus für zeitgenössische künstlerische Fotografie den Auftrag der Stadt Wien, den Monat der Fotografie neu auszurichten.

Eigenproduktionen der FOTO WIEN in der Festivalzentrale 21.03.– 06.04.2019, Mi bis So 14:00–20:00 Uhr Festivaleröffnung und Eröffnung der Ausstellungen: 20.03.2019, 20:00 Uhr

Öffnungszeiten: 21.03.– 06.04.2019, Mi bis So 14:00–20:00 Uhr Sa 23.03. und So 24.03.2019, 11:00–20:00 Uhr

Ausstellungen in der Festicalzentrale in Wien zwischen dem 21. März und dem 6. April 2019:

Symposium Poisoned Pictures – Photography & Ecology

Eine Kooperation des KUNST HAUS WIEN und der European Society for the History of Photography (ESHPh) im Rahmen von FOTO WIEN.

Symposium: 05.04.2019

Ort: KUNST HAUS WIEN