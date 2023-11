Die Weihnachtsmärkte in Wien 2023 im Überblick

Ab dem 10. November locken in Wien wieder zahlreiche Advent- und Weihnachtsmärkte mit Punsch, Glühwein & Co. Hier finden Sie alle Infos und Öffnungszeiten zu den Christkindlmärkten in Wien 2023.

In Wien öffnet auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an Christkindl- und Adventmärkten, die ersten können bereits ab dem 10. November besucht werden. Neben Glühwein, Punsch und sonstigen Köstlichkeiten bieten die Standler auch glitzernden Christbaumschmuck, Weihnachtsdekorationen oder kleine und große Geschenksmöglichkeiten aller Art. Ein buntes Rahmenprogramm für Erwachsene und Kinder mit Live-Musik, Nikolo-Besuchen und Workshops runden das Angebot der Weihnachtsmärkte in Wien ab.

Der größte Adventmarkt in Wien ist mit 123 Ständen auch heuer der Weihnachtsmarkt am Spittelberg. Im Folgenden finden Sie alle Infos zu den 2023 stattfindenden Weihnachtsmärkten in Wien.

Alle Advent- und Weihnachtsmärkte 2023 in Wien im Überblick

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz in Wien bietet auch 2023 wieder eine beachtliche Mischung an Kulinarik, Deko und Geschenkideen. Die Gastro-Stände verköstigen ihre Gäste mit einer Fülle an süßen und deftigen Speisen sowie Punsch, Glühwein & Co. Eine Neuanordnung einzelner Hütten um den Weihnachtsbaum soll für mehr Wohlfühl-Ambiente sorgen. Im nördlichen Teil des Rathausparks sind mehrere Fahrgeschäfte wie das Riesenrad, eine eigene Kinderhütte und verschiedenen Attraktionen zu finden. Auch der bei Jung und Alt gleichermaßen beliebte Herzerlbaum kann wieder (nicht nur, aber auch) vom Bussiplatz aus bestaunt werden.

Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz - Fotos: : APA/GEORG HOCHMUTH

Öffnungszeiten:

10.11.2023 bis 26.12.2023, täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr

Ausnahme: 24.12.2023 von 10.00 bis 18.30 Uhr

1010 Wien, Rathausplatz

Anzahl der Stände: 95, davon 16 Gastronomie

Unter dem Motto "Der Prater rockt" öffnet der Wintermarkt am Riesenradplatz am 18. November wieder seine Pforten. Besucher erwartet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, 37 kostenlose Live-Konzerte, tolle Prater-Attraktionen und Gaumenfreuden für jeden Geschmack. Auch der legendär beleuchtete Coca-Cola Weihnachtstruck mit dem Weihnachtsmann am Beifahrersitz stattet dem Wintermarkt einen Besuch ab.

Am 19. Dezember macht der Coca-Cola Weihnachtstruck beim Wintermarkt am Riesenradplaz Halt. - Foto: www.wintermarkt.at

Öffnungszeiten:

18.11.2023 bis 7.1.2024

Mo - Fr: 12.00 bis 22.00 Uhr

Sa, So, Feiertag: 11.00 bis 22.00 Uhr

Ausnahmen: 24.12.2023 von 11.00 bis 17.00 Uhr und 31.12.2023 von 11.00 bis 02.00 Uhr

1020 Wien, Riesenradplatz

Altwiener Christkindlmarkt

Zum bereits 36. Mal wird es den Altwiener Christkindlmarkt bei der Freyung in Wien geben. Neben kulinarischen Schmankerln werden den Besuchern stimmungsvolle Adventprogramme auf der Bühne am Marktplatz mit Musik, Puppentheater und Kunsthandwerk geboten. Bei den Ausstellern gibt es Zinnfiguren, Holzschnitzerei, Keramik, Kerzen, Geschenkeartikel, Schmuck, Weihnachtsdeko und vieles mehr zu entdecken.

Altwiener Christkindlmarkt - Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Öffnungszeiten:

17.11.2023 bis 23.12.2023, täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr

1010 Wien, Freyung

Anzahl der Stände: 57, davon 6 Gastronomie

Vor der wunderschönen Kulisse am Hof in der Wiener Innenstadt kann man bei über 70 Ausstellern Handgemachtes, Kunstvolles und ausgewählte Geschenkideen entdecken. Es gibt kulinarische Klassiker, Spezialitäten und heiße Getränke. Der Adventmarkt ist auch für Kinder geeignet und zudem barrierefrei zugänglich.

Weihnachtsmarkt Am Hof - Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Öffnungszeiten:

10.11.2023 bis 23.12.2023

Handel: Mo - Do: 11.00 bis 21.00 Uhr, Fr - So + 8.12.2023: 10.00 bis 21.00 Uhr

Gastro: Mo - Do: 11.00 bis 22.00 Uhr, Fr - So + 8.12.2023: 10.00 bis 22.00 Uhr

1010 Wien, Am Hof

Anzahl der Stände: 76, davon 20 Gastronomie

Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz

Im imperialen Ambiente zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum erwartet Besucher des Weihnachtsdorfs am Maria-Theresien-Platz edles Kunsthandwerk, ausgefallene Geschenkideen und feinste kulinarische Schmankerln - stimmungsvolle Adventbeleuchtung inklusive.

Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz - Foto: MAGMAG Events & Promotion

Öffnungszeiten:

15.11.2023 bis 26.12.2023

So - Do: 11.00 bis 21.00 Uhr,

Fr - Sa: 11.00 bis 22:00 Uhr

24.12.2023: 11.00 bis 16.00 Uhr

25. und 26.12.2023: 11.00 bis 19:00 Uhr

1010 Wien, Maria-Theresien-Platz

Anzahl der Stände: 71, davon 19 Gastronomie

Adventzauber direkt beim Wiener Wahrzeichen: Lichterglanz und Lebkuchenduft, dampfender Glühwein und frisch gebrannte Nüsse, gepaart mit einem tollen Kunst- und Speisenangebot warten beim Weihnachtsmarkt am Stephansplatz auf die Besucher.

Weihnachtsdorf am Stephansplatz - Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Öffnungszeiten:

10.11.2023 bis 26.12.2023, täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr

Ausnahmen: 24.12.2023 von 11.00 bis 16.00 Uhr, 25. und 26.12.2023 von 11.00 bis 19.00 Uhr

1010 Wien, Stephansplatz

Anzahl der Stände: 43, davon 10 Gastronomie

Weihnachtsdorf Schoss Belvedere

Das Weihnachtsdorf Schloss Belvedere erstrahlt ab 17. November wieder in stilvollem barocken Design. Über 40 Aussteller locken in den romantischen Schlosspark des Oberen Belvedere. Auch bei diesem Adventmarkt kann unter anderem durch Kunsthandwerksstücke und Weihnachtgeschenke gestöbert werden. Bei den gastronomischen Ständen sind vor allem die typisch österreichischen Punsch- und Glühweinvariationen zu empfehlen.

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere - Foto: MAGMAG Events & Promotion/Belvedere

Öffnungszeiten:

17.11.2023 bis 26.12.2023

Mo - Fr: 11.00 bis 21.00 Uhr

Sa - So: 10.00 bis 21.00 Uhr

Ausnahmen: 24.12.2023 von 11.00 bis 16.00 Uhr, 25. und 26.12.2023 von 11.00-19.00 Uhr

1030 Wien, Oberer Teichhof, Prinz-Eugenstr. 27

Anzahl der Stände: 42, davon 8 Gastronomie

Beim Art Advent Adventmarkt vor der Wiener Karlskirche kann man sich die Vorweihnachtszeit auf besonders hohem Niveau versüßen. Seit fünf Jahren ist der Kunst- und Handwerksmarkt der einzige Weihnachtsmarkt in Österreich mit vollständig bio-zertifizierter Gastronomie. Wer auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken abseits von Handelsware ist, wird hier ebenfalls fündig.

Adventmarkt vor der Karlskirche - Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Öffnungszeiten:

24.11.2023 bis 23.12.2023, täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr

1040 Wien, Resselpark

Anzahl der Stände: 82, davon 12 Gastronomie

Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Der Spittelberg ist bekannt für seine schmalen Gassen und barocken und spätklassizistischen Gebäude. Das macht den Weihnachtsmarkt am Wiener Spittelberg zu etwas Besonderem. Mit 123 Ständen ist er in diesem Jahr der größte Christkindlmarkt in Wien und lockt dabei mit Kulinarik und Kunsthandwerk. Er wird 2023 als "Öko-Event" durchgeführt, das Programm umfasst unter anderem ein Adventkino, Puppentheater sowie Backworkshops.

Weihnachtsmarkt am Spittelberg - Foto: Reinhard Podolsky/mediadesign.at

Öffnungszeiten:

16.11.2023 bis 23.12.2023

Mo - Do: 14.00 bis 21.00 Uhr

Fr: 14.00 bis 21.30 Uhr

Sa: 10.00 bis 21.30 Uhr

So/Feiertag: 10.00 bis 21.00 Uhr

1070 Wien, Spittelbergviertel

Anzahl der Stände: 123, davon 40 Gastronomie

Das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien ist bei Besuchern vor allem wegen seiner gemütlichen Atmosphäre bekannt und beliebt. Handwerker und Betriebe aus ganz Österreich verwandeln das Weihnachtsdorf im Alten AKH in eine stimmungsvolle Genuss- und Erlebniswelt, in der traditionelles österreichisches Weihnachten mit all seinen Facetten erlebt werden kann.

Weihnachtsdorf im Alten AKH - Foto: MAGMAG Events & Promotion

Öffnungszeiten:

10.11.2023 bis 23.12.2023

Mo - Mi: 14.00 bis 22.00 Uhr

Do - Fr: 14.00 bis 23.00 Uhr

Sa: 11.00 bis 23.00 Uhr

So: 11.00 bis 20.00 Uhr

1090 Wien, Alser Straße, Hof I im Alten AKH

Anzahl der Stände: 42, davon 15 Gastronomie

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Zahlreiche Aussteller verkaufen beim Wiener Weihnachtsmarkt in Schönbrunn Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Spielzeug und regionale Schmankerl. Für reichlich Punsch und Glühwein ist ebenfalls gesorgt. Auf der Bühne vor dem Weihnachtsbaum hat man die Möglichkeit, bei freiem Eintritt Chören, Bläserensembles und Musikgruppen zu lauschen. Auch für Kinder wird wieder ein eigenes Programm samt Erlebnis-Sternenhäuschen, Mitmach-Rallye und Weihnachtswerkstatt geboten. Ein weiteres Highlight ist das Hof-Karussell.

Ab dem 27. Dezember hält der Neujahrsmarkt in Schönbrunn Hof. Das Sortiment in den Hütten wird unter anderem um Glücksbringer, Tagebücher oder mundgeblasene Sektgläser erweitert. Dixie-, Swing- und Jazz-Ensembles begleiten musikalisch ins neue Jahr.

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn - Foto: FOTOFALLY

Öffnungszeiten:

18.11.2023 bis 26.12.2023, täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr

Ausnahmen: 24.12.2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr, 25. und 26.12.2023 von 10.00 bis 18.00 Uhr

1130 Wien, Schloss Schönbrunn

Anzahl der Stände: 81, davon 13 Gastronomie

Im historischen Ambiente des Verkehrsmuseums Remise in Wien wird heuer wieder zwischen Oldtimern die Wartezeit auf das Christkind verkürzt. Inmitten des Weihnachtsdorfs sorgen die U-Bahn-Stars und ein Gospel-Chor für das passende musikalische Ambiente. Sportbegeisterte können ihr Fingerspitzengefühl beim Eisstockschießen unter Beweis stellen. Auch die jüngsten Gäste kommen nicht zu kurz.

Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise - Foto: Robert Peres

Öffnungszeiten:

1.12.2023 bis 17.12.2023

Fr - So von 14.00 bis 21.00 Uhr

1030 Wien, Remise, Verkehrsmuseum der Wiener Linien, Fruethstraße 2

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark

Der Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark ist ein besonders idyllischer Adventmarkt mit ländlichem Flair in romantischer Kulisse im Herzen des 18. Wiener Gemeindebezirks. Ein Besuch lässt sich am besten mit einem Spaziergang in der weitläufigen Parkanlage verbinden. Der Schwerpunkt liegt im Kunsthandwerk und bester Qualität an Punsch und verschiedensten kulinarischen Köstlichkeiten. Auch Kinder haben hier ihre Freude, denn der Türkenschanzpark verfügt über einen großen Spielplatz und am Weihnachtsmarkt stehen täglich Karussells zur Verfügung. Live-Musik und Riesen-Seifenblasenshows, die nicht nur Kinder verzaubern, runden die weihnachtliche Atmosphäre ab.

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark - Foto: www.weihnachtimpark.at

Öffnungszeiten:

10.11.2023 bis 23.12.2023

Mo - Fr: 15.00 bis 22.00 Uhr

Sa/So/Feiertag: 12.00 bis 22.00 Uhr

1180 Wien, Türkenschanzpark

Anzahl der Stände: 21, davon 7 Gastronomie

Ende November erwartet die Besucher jede Menge Spaß für Groß und Klein, kulinarische Köstlichkeiten und Livebands beim Adventmarkt am Zukunftshof in Wien-Favoirten. An über 30 kreativen "Standln" werden selbstgemachte Schätze angeboten.

Öffnungszeiten:

25.11.2023 von 14.00 bis 20.00 Uhr

26.11.2023 von 14.00 bis 18.00 Uhr

1100 Wien, Rosiwalgasse 41-43

Taschen, Kistln, Schürzen, Tabletts, Perlenschmuck, Holz-Spielzeug, Weihnachtsschmuck und viele weitere Unikate und potenzielle Weihnachtsgeschenke gibt es beim VinziRast-Adventmarkt 2023 zu kaufen. Die Produkte wurden von Menschen erstellt, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind.

Öffnungszeiten:

25.11.2023 von 11.00 bis 19.00 Uhr

26.11.2023 von 11.00 bis 17.00 Uhr

1090 Wien, Lackierergasse 10

Adventmarkt Floridsdorf

Vor dem Floridsdorfer Bahnhof hat jedes Jahr von Mitte November bis zum Heiligen Abend der Christkindlmarkt geöffnet. Es gibt kleine Weihnachtsgeschenke und kulinarische Spezialitäten zu kaufen und auch ein eigenes Kinderprogramm. Sogar der Heilige Nikolaus schaut vorbei.

Öffnungszeiten:

9.11.2023 bis 24.12.2023, täglich von 8.30 bis 20.00 Uhr

Gastronomie täglich von 8.30 bis 22 Uhr

Ausnahme 24.12.2023 von 8.00 bis 16.00 Uhr

1210 Wien, Franz Jonas Platz

Anzahl der Stände: 15, davon 4 Gastronomie