Der Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien hat ab 18. November geöffnet.

Der Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien hat ab 18. November geöffnet. ©www.wintermarkt.at

Der Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien hat ab 18. November geöffnet. ©www.wintermarkt.at

Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien: Das Programm 2023 im Überblick

Unter dem Motto "Der Prater rockt" öffnet der Wintermarkt am Riesenradplatz am 18. November 2023 wieder seine Pforten. Besucher erwartet bis 7. Jänner 2024 ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, 37 kostenlose Live-Konzerte, tolle Prater-Attraktionen und Gaumenfreuden für jeden Geschmack.

Umringt von winterlich dekorierten Hütten ist die Konzertbühne das Herzstück des Wintermarkts am Riesenradplatz im Wiener Prater, die von Mittwoch bis Sonntag ab 19.00 Uhr von heimischen Künstlern in insgesamt 37 Live-Konzerten bespielt wird. Von Pop über Gospel bis Soul ist alles dabei. Den Auftakt der Konzertreihe machen Sam Brisbe & Tinderbox am 18. November um 19.00 Uhr.

Kostenlose Live-Konzerte beim Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien

Aber auch an allen anderen Tagen wird die winterliche Zeit mit musikalischer Beschallung untermalt. Jeden Montag geht es mit Musikhits der 50er und 60er heiß her, die Dienstage stehen ganz im Zeichen der 70er und am Mittwoch werden sich Fans der 80er warm anziehen wenn „Back to the 80ies“ am Musikprogramm steht. Donnerstag bis Samstag gibt es beliebte Hits zu hören und am Sonntag wird zu Rat Pack & Co. geswingt. Ab Mitte Dezember erobern Gospel und X-Mas-Pop dann die Beschallung des Wintermarktes. Bekannte Songs wie „Last Christmas“ oder „Driving Home for Christmas“ sind Fixstarter.

Musikalische Unterhaltung beim Wintermarkt am Riesenradplatz. - Foto: www.wintermakt.at

Ab dem 27. Dezember bereitet sich der Wintermarkt dann auf einen fulminanten Silvestertag und das neue Jahr 2024 vor und lässt Hits der vergangenen fünf Jahrzehnte aufleben. Der Bühnenvorhang fällt erst am 7. Jänner 2024.

Wintermarkt am Riesenradplatz heuer erstmals erweitert und mit neuer Beleuchtung

Erstmalig erweitert der Wintermarkt seine Fläche in Richtung Pratermuseumsplatz. Außerdem wird der erweiterte Bereich mit einer neuen Beleuchtung - einem funkelnden Sternenhimmel - erleuchtet. Mit der Erweiterung haben Besucher die Möglichkeit, Unterhaltung mit Einkaufserlebnissen zu kombinieren.

Zahlreiche Prater-Attraktionen locken zum Wintermarkt am Riesenradplatz

Dank seiner einzigartigen Lage hat der Wintermarkt am Riesenradplatz neben herzhaften Schmankerl, wärmenden Getränken und Live-Konzerten seinen Besuchern noch vieles mehr zu bieten. Das ganze Jahre über haben je nach Witterung nämlich auch Fahrgeschäfte und andere tolle Attraktionen geöffnet. So geht es beispielsweise bei Madame Tussauds Wien auf Tuchfühlung mit echten Stars. Einen fabelhaften Blick von oben auf den Wintermarkt können Klein wie Groß bei einer Fahrt mit Wiens Wahrzeichen, dem Wiener Riesenrad erleben. Hoch hinaus geht es auch in der Jump World - einer Trampolinhalle für die ganze Familie. „Anschnallen bitte!“ heißt es in der Achterbahn Dizzy Mouse, im Karussell Luftikus oder im Grand Autodrom. Wer es gemütlicher angehen möchte, dem sei eine Fahrt mit dem Winterzug wärmstens zu empfehlen.

Vielleicht schallt das schrille Pfeifen der Lilliputbahn durch den Prater. Die kleine Eisenbahn hat Grund zum Feiern - sie begeht ihr 95. Jubiläum. Und noch etwas: Die Manner Bar heißt die kleinen Gäste an jedem Wochenende zum Basteln herzlich willkommen.

Die Programmhighlights bis Weihnachten

In der Adventzeit treiben Perchten beim Wintermarkt am Riesenradplatz ihr Unwesen. Sagenhafte 180 von ihnen werden am 3. Dezember um 17.00 Uhr mit schaurigen Masken und Zottelmähne dem Wintermarkt einen lauten Besuch abstatten. Aber keine Angst, der große Perchtenlauf der "Ybbstaler Schluchtenteufln" und weiterer Vereine ist familienfreundlich denn die Perchten durchlaufen einen abgegrenzten Bereich zu den Zusehern.

Am 19. Dezember um 17.00 Uhr besucht der legendär beleuchtete Coca-Cola Weihnachtstruck mit dem Weihnachtsmann am Beifahrersitz den Wintermarkt.

Am 19. Dezember macht der Coca-Cola Weihnachtstruck beim Wintermarkt am Riesenradplaz Halt. - Foto: www.wintermarkt.at

Für den 24. Dezember ist großes geplant: Gemeinsam mit Wintermarktstandlern stellt der Prater Geschenke zur Verfügung, die von 12.00 bis 16.00 Uhr ersteigert werden können. Der Erlös kommt dem Verein "Ich bin aktiv-Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung" zugute. Mit einer Spende von 10 Euro können „Last-Minute“-Geschenke wie die Pratercard, Riesenrad-Fahrten, Jahreskarte für die Liliputbahn, Frühstücksgutscheine, Prater-Fahrten, Geburtstags-Events, Jump World Gutscheine, Tickets für Madame Tussauds Wien u.v.m. ersteigert werden.

Silvester und Neujahr am Wiener Riesenradplatz feiern

Am 31. Dezember erwartet Besucher ab 11.00 Uhr ein feierlicher letzter Tag des Jahres. Mit Sekt, Glühwein oder Punsch sowie anderen Köstlichkeiten, kann das alte Jahr verabschiedet und 2024 begrüßt werden. Unter dem Motto "Let's party together" heizt von 20.00 bis 22.00 Uhr der Wintermarkt-DJ erstmal so richtig ein. Ab 22.00 Uhr bis 02.00 Uhr rocken Sam Brisbe & Tinderbox die Wintermarkt-Bühne.

Weiter geht es dann im neuen Jahr: Am 1. Jänner um 11.00 Uhr können Besucher dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker lauschen, welches live auf einer LED Wall am Riesenradplatz übertragen wird.

Am letzten Tag "Winterschlussverkauf" mit Spezialpreisen bei den Standlern

Der Wintermarkt hat bis 7. Jänner 2024 geöffnet und bis dahin geht es auch noch mit dem vielfältigen Musik- und Unterhaltungsprogramm weiter. Am letzten Tag des Wintermarktes lautet das Motto „Alles muss raus“. Der „Winterschlussverkauf“ startet von 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Als „Grande Finale“ und Dankeschön an alle Besucher schenken Standler Punsch & Glühwein zum Spezialpreis aus.

Öffnungszeiten des Wintermarkts am Riesenradplatz 2023

Täglich vom 18. November 2023 bis 7. Jänner 2024

Montag - Freitag, 12.00 - 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertag, 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2023, 11.00 - 17.00 Uhr

31.12.2023, 11.00 - 02.00 Uhr

Weitere Informationen unter https://www.wintermarkt.at/