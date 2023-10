Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz startet am 10. November 2023

Der Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz geht 2023 vom 10. November bis zum 26. Dezember über die Bühne.

Der 10. November 2023 bringt die Eröffnung des Christkindlmarkts am Rathausplatz. Darüber hat die Stadt Wien Marketing GmbH am Freitag in einer Aussendung informiert. "Der Wiener Christkindlmarkt hat eine lange Tradition, dessen beeindruckende Geschichte mehrere Jahrhunderte lang zurückreicht. Er ist von enormer kultureller, gesellschaftlicher, aber auch wirtschaftlicher Bedeutung für unsere Stadt", erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in der Mitteilung. Und: "Der Markt trägt - neben den anderen Weihnachtsmärkten - maßgeblich dazu bei, Wien Jahr für Jahr in die Weihnachtshauptstadt Europas zu verwandeln. Allein letztes Jahr haben 3 Millionen Menschen den Christkindlmarkt vor dem Rathaus besucht."