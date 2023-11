18. BIO-Adventmarkt am Wiener Karlsplatz

Vom 24. November bis 23. Dezember 2023 findet zum 18. Mal der Bio-Adventmarkt vor der Karlskirche am Wiener Karlsplatz statt.

Bio-Adventmarkt am Wiener Karlsplatz ab 24. November 2023

Wer auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken abseits von Handelsware ist wird hier auch fündig. Es werden nur selbst hergestellte Unikate angeboten – und dies heuer bereits zum 30. Mal. Seit 2006 ist Neusiedl´s Gastronom Jörg Gebauer mit Familie - bekannt unter „die JöRGS“ - am Karlsplatz in Wien mit seiner Hütte schon dabei. Die Arbeit startet jedoch schon lange vor der Weihnachtszeit. Neben dem Kochen sind viele organisatorische Aspekte zu klären. Spätestens im Oktober müssen alle Bestellungen bei den Lieferanten getätigt sein.

Produkte von bio-zertifizierten Lieferanten

Es werden Produkte in höchster Qualität von bio-zertifizierten Lieferanten angeboten. Das

wird auch regelmäßig während der wenigen Wochen des Marktes behördlich kontrolliert. An die 300.000 Besucher kommen pro Jahr und schätzen das besondere Flair des Weihnachtsmarktes. In JöRGS Hütte werden unter anderem Käsespätzle, Schinkenfleckerln, Ofenkartoffeln, Blunzngröstl, und Burger angeboten. Neben den Klassikern Orangenpunsch, Beerenpunsch und roter Glühwein gibt es auch Thai

Punsch und eine Auswahl an alkoholfreien Alternativen.