Wiener Adventmärkte: Unbedingt Öffis für die Anreise nutzen

Die ÖAMTC rät dazu, aufgrund von Parkplatzmangel unbedingt mit den Öffis zu den Adventmärkten in Wien anzureisen.

Punsch und Parkplatzmangel: Mit den Öffis zu den Wiener Adventmärkten

Besonders rund um den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, den Adventmarkt am Spittelberg sowie den Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn ist es beinahe aussichtslos, einen Parkplatz zu finden. Auf keinen Fall sollte man laut ÖAMTC sein Auto "illegal" parken, denn eine Abschleppung und die Anzeige können um die 400 Euro kosten. Adventmarkt-Besucher, die mit dem Auto anreisen, müssen auch an die Anrainerparkplätze denken.