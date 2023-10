Adventssamstage: Busse brauchen erneut Tickets für Wiener Innenstadt

An den vier Adventssamstagen wird in der Wiener Innenstadt erneut das bisherige Buskonzept umgesetzt.

Verstärkte Anreise per Bus zu Adventssamstagen in Wien

Der Grund für dieses Verbot liegt in der verstärkten Anreise von Tagestouristen mit dem Bus nach Wien an den Einkaufssamstagen im Advent. Diese Besucher strömen in großer Zahl zu den zahlreichen Christkindlmärkten und flanieren durch die Einkaufsstraßen. Diese Entwicklung führt an diesen Tagen jedoch auch zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich.