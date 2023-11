Heuer wieder "Bussiplatz" beim Herzerlbaum am Wiener Christkindlmarkt

Der Wiener Rathausplatz wird bald wieder zum Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Geschehens in der österreichischen Hauptstadt.

Am 10. November wird dort der Christkindlmarkt eröffnet. Eine beliebte Attraktion auf dem Platz, der berühmte Herzerlbaum, wurde am Freitag erstmals in diesem Jahr beleuchtet. Zudem kehrt der "Bussiplatz" nach einer längeren Pause zurück. Dieser Platz ermöglicht es romantisch veranlagten Besuchern, sich vor dem festlich geschmückten Baum fotografieren zu lassen.