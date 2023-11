Zauberhafte Stimmung beim Weihnachtsmarkt am Wiener Stephansplatz

Mit Wiener Charme verzaubert auch heuer wieder der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz vom 10. November bis 26. Dezember.

Heimisches Kunsthandwerk, Geschenkideen und ein großes Angebot an traditionellen Köstlichkeiten machen den Weihnachtsmarkt am Wiener Stephansplatz so beliebt. Den Weihnachtsmarkt am Wiener Stephansplatz gibt es seit mehr als zwanzig Jahren, und er stellt Jahr für Jahr ein besonderes Erlebnis für alle Altersgruppen dar.