"Ottakringer Weihnachtszauber" in Ottakringer Brauerei in Wien

Der Ottakringer Weihnachtszauber findet zum zweiten Mal statt. Vom 23. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich der Vorplatz der Ottakringer Brauerei in einen weihnachtlich geschmückten Christkindlmarkt.

Als Gastronomie-Partner bietet der Festblick eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten beim "Ottakringer Weihnachtszauber" an, darunter der berühmte Ottakringer Bierpunsch mit eigenem Bierbrand. Der Markt bietet auch Kunsthandwerk, kreative Geschenkideen, ein Kinderprogramm und Eisstockschießen an. Jeden Samstag sorgen junge Musiker für weihnachtliche Stimmung.

Startschuss für "Ottakringer Weihnachtszauber" am 23. November

Der Ottakringer Weihnachtszauber in Ottakring startet am 23. November und folgt dem Erfolg des letzten Jahres. Von Donnerstag bis Sonntag wird der Platz vor der Ottakringer Brauerei in einen zauberhaften Christkindlmarkt verwandelt. An den Wochenenden gibt es ein wechselndes Kinder- und Indoor-Programm für noch mehr Weihnachtsfreude. Besucher sollten unbedingt die "Charity" Hütte besuchen, die wöchentlich gemeinnützigen Projekten und jungen Unternehmen aus der Umgebung zur Verfügung gestellt wird, um diese zu unterstützen. Ein besonderes Highlight ist der Perchtenlauf am 15. Dezember. Der Motorsägen-Schnitzer, der am 9. und 10. Dezember vor Ort sein wird, wird sicherlich für Begeisterung sorgen. Ein Besuch lohnt sich!

Bierpunsch und abwechslungsreiches Programm beim "Ottakringer Weihnachtszauber"

"Wien lebt in der Weihnachtszeit von seinen vielen charmanten Christkindlmärkten. Mit dem

Ottakringer Weihnachtszauber wollen wir gemeinsam mit unseren Besucher:innen eine zauberhafte

Zeit verbringen: Mit Bierpunsch für die Großen und Kinderprogramm für die Kleinen. Jeder und jede

ist bei uns willkommen“, so Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei. Wer die Möglichkeit hat und möchte, sollte unbedingt den hausgemachten Bierpunsch probieren. Wer lieber das "klassische" Bier bevorzugt, kann vor Ort natürlich auch die preisgekrönten Biere der Ottakringer Brauerei kosten.

Doch keine Sorge, obwohl der Weihnachtszauber in der Ottakringer Brauerei stattfindet, dreht sich nicht alles (nur) um Bier. Neben einer großen Auswahl an Handwerkskunst, einer Fasslrutsche und einer Strohpyramide sowie Eisstockschießen sorgt auch das wechselnde Programm an den Wochenenden für Begeisterung. Für die jungen Gäste gibt es an jedem Samstag und Sonntag am Nachmittag ein abwechslungsreiches Kinderbasteln, bei dem sie Lebkuchen verzieren, Kerzen gestalten, Kekshäuser basteln und Weihnachtsschmuck bemalen können. Für die Erwachsenen wird der Indoor Markt in der Markthalle ein besonderes Highlight sein. Neben dem Vinyl & Music X-Mas Market finden an den weiteren Wochenenden Perle Pop Ups unter dem Motto "Schön & Schmankerl" sowie "Weihnachtszauber" statt.

Öffnungszeiten beim "Ottakringer Weihnachtszauber"

Vom 23. November bis zum 23. Dezember ist der "Ottakringer Weihnachtszauber" immer Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Am Donnerstag und Freitag öffnet der Christkindlmarkt um 15 Uhr, Samstag und Sonntag ist der Start um 12 Uhr. Am Wochenende öffnet zudem die Indoor Markthalle. Der "Ottakringer Weihnachtszauber" schließt Donnerstag bis Samstag um 21 Uhr und Sonntag um 19 Uhr. Auch am Freitag den 8. Dezember hat der Christkindlmarkt von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Alle Infos zum "Ottakringer Weinachtszauber" gibt es hier.

Weitere Infos zu Adventmärkten in Wien.