Adventmarkt am Zukunftshof vom 25. bis 26. November

Am 25. bis 26. November 2023 findet wieder der Adventmarkt am Zukunftshof statt.

Am 25. und 26. November erwartet die Besucherinnen und Besucher jede Menge Spaß fürGroß und Klein, kulinarische Köstlichkeiten und Livebands beim Adventmarkt am Zukunftshof in Wien-Favoirten. An über 30 kreativen „Standln" werden selbstgemachte Schätze angeboten.

Das Rahmenprogramm – von Ukrainischer Musik bis Adventkranz binden, von Louie Austen

bis zum Oberlaaer Blechblas Quintett und zum Ausklang eine spektakulären

Seifenblasenshow von Aramis Gehberger – sorgt beim "Advent-Spektakel" am Zukunftshof in Wien-Favoriten für ein ganz besonderes und abwechslungsreiches Vor-Adventwochenende.

Ein großer Tannenbaum wartet darauf, von den Besucher:innen geschmückt zu werden.

Wer überzähligen Weihnachtsschmuck zuhause hat kann diese mitbringen und aufhängen –

diese werden vom Zukunftshof für das Flüchtlingsprojekt Ute Bock gesammelt.

Auch für die jüngsten Gäste wird einiges geboten: Nachmittags wird weihnachtlich gebastelt

und am Sonntag kommt der Original Wiener Praterkasperl.

Das bietet der Adventmarkt

Es werden Leckereien wie Raclette mit Oberlaaer Bio-Bauernbrot und ein eigens kreierter

Hofpunsch, sowie viele Schmankerln aus Gugumucks-Snail-Trailer und dem Hofcafé angeboten. Unter dem Motto „Verwenden statt Verschwenden“ kochen wir gemeinsam mit den Lebensmittelretter:innen von M.U.T. Kreationen. Der Eintritt ist frei.

Alle Details zum Adventmarkt am Zukunftshof

Wo: Zukunftshof, Rosiwalgasse 41-43, 1100 Wien

Zukunftshof, Rosiwalgasse 41-43, 1100 Wien Wann: Sa., 25. November von 14.00 bis 20.00 Uhr udn So., 26. November von 14:00 bis 18:00 Uhr