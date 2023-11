WeihnachtsQuartier bringt vom 1. bis 3. Dezember Design in Wiener City

Das WeihnachtsQuartier im MuseumsQuartier (MQ) bringt vom 1. bis 3. Dezember 2023 Design im weihnachtlichen Stil in die Wiener Innenstadt.

Der Designmarkt bietet eine beeindruckende Vielfalt an Design, Kunst und handwerklichem Geschick, die sowohl Fachleute als auch Designliebhaber:innen gleichermaßen begeistert. Fernab vom kommerziellen Weihnachtskitsch fasziniert das WeihnachtsQuartier mit einer Atmosphäre voller Stil und einem Hauch von weihnachtlichem Flair.

Talentierte Designer:innen, junge Labels und kleine Manufakturen bieten in den Räumlichkeiten der Ovalhalle, der Arena21 und dem frei_raum Q21 des MQ von Mode und Schmuck über Möbel und Wohnaccessoires bis hin zu Kunstwerken und kulinarischen Köstlichkeiten alles an.

Weihnachtliche Designträume und Geschenkideen

Hochwertig produzierte Hand- und Körperseifen sowie handgenähte Waschlappen im puristischen Design sind bei Katharina Müllner REINE SEIFE zu entdecken. Die Marke legt großen Wert auf Ethos, indem sie nachhaltige Praktiken in ihrer Produktion und soziale Verantwortung in ihrem Handeln priorisiert. Wohlbefinden und innere Harmonie hat sich auch das Label Mama Matters zur Aufgabe gemacht und stellt natürliche Pflegeprodukte aus biologischem Anbau für Mütter und werdende Mütter her.