Die schönsten Adventmärkte 2023 um Wien und in Niederösterreich

Berge, Kellergassen, Schlösser, Burgen und Städte sind die Bühne für den Advent in Niederösterreich. Wo es besonders schön glitzert und weihnachtlich duftet - wir haben die schönsten Christkindlmärkte und Events im Überblick.

Eine neue Broschüre der Niederösterreich Werbung zeigt eine Auswahl der schönsten Christkindlmärkte und Events im Bundesland. Entschleunigend und stressfrei ohne Parkplatzsuche ist jedenfalls die Anreise zu vielen Adventmärkten mit den Niederösterreich Bahnen. Themenfahrten wie Nikolauszug und Christkind-Express bereiten den Kleinsten die größte Freude und sorgen für unvergessliche Momente.

self all Open preferences.

Adventmärkte und Veranstaltungen in Wien-Umgebung und Niederösterreich

Advent an der Donau

Der Weihnachtsmarkt auf der Burgruine Aggstein zählt traditionell zu den ersten Adventmärkten in Niederösterreich. Noch bis 19. November bieten die Aussteller zeitgenössisches Kunsthandwerk in der prächtigen historischen Kulisse des Rittersaals. In den Innenhöfen und vor der Burg beleuchten Fackeln das mittelalterliche Treiben.

Eingebettet in die historische Kulisse bietet der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof ein besonders (vor)weihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie. Über 80 Aussteller präsentieren an den Wochenenden von 18. November bis 17. Dezember mit viel Liebe zum Detail ihre Handwerksprodukte und Geschenkideen.

Tipp: Auto-, und stressfrei mit der Wachaubahn von Krems zum Wachauer Advent im Schloss Dürnstein anreisen. Am 9. und 16. Dezember gibt es auch Sonderzüge ab Wien Praterstern.

Advent im Weinviertel

Die idyllische Loamgrui in Unterstinkenbrunn ist nicht nur eine Kellergasse, sondern gleich ein ganzes Kellerdorf. Verbunden mit den unter Naturschutz stehenden Hohlwegen ist sie einzigartig im Weinviertel. In bis zu 60 Presshäusern gibt es am 2. und 3. Dezember ab 12 Uhr ein vielfältiges, regionales und musikalisches Programm. An beiden Tagen wird auch für Kinder allerhand geboten. Am Sonntag um 16 Uhr zieht der Hl. Nikolaus ein.

Brauchtum und Weinkultur wird auch bei den über 70 Ausstellern beim Adventtreffen in Hadres, der längsten Kellergasse Europas, großgeschrieben. Fackelbeleuchtung, Feuerkörbe, Musikvorführungen und Lesungen, der Nikolausbesuch und eine besinnliche Adventstunde schaffen am 9./10. und 16./17. Dezember eine einzigartige Atmosphäre. Beginn ist jeweils ab 13 Uhr.

Tipp: Das Christkind fährt am 24. Dezember mit dem Reblaus Express und hat für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei.

Advent in den Wiener Alpen

Der neue Advent in Wiener Neustadt zählt zu den Klassikern unter den Adventmärkten. An allen vier Advent-Wochenenden gibt es an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt zahlreiche Highlights. Rund um die Märkte im Stadtpark by "Mary´s Coffeepub", am Hauptplatz, am Dom, in der Beethovenallee und im Bürgermeistergarten gibt es außerdem ein kostenloses Familienprogramm.

Die Bergweihnacht auf der Rax am 1. und 2. Dezember ist etwas ganz Besonderes. Im Ticketpreis von 65 Euro für Erwachsene ist eine Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn, eine Fackelwanderung durch den Schnee, eine Lesung mit Musikbegleitung und ein 3-gängiges Weihnachtsmenü inkludiert. Bei wärmendem Glühwein und Maroni auf der Panoramaterrasse des Berggasthofs kommt garantiert vorweihnachtliche Stimmung auf.

Tipp: Mit der Schneebergbahn zum Bergadvent am höchsten Berg Niederösterreichs fahren: Die Station Baumgartner verwandelt sich in ein Adventdorf mit traditioneller Handwerkskunst und einem Bastelprogramm für Kinder.

Advent im Wienerwald

Alljährlich "FAIRzaubert" der Adventmarkt im Kurpark Baden die Besucher. Guter Punsch und köstliches Essen von regionalen Anbietern ist nicht genug, von 22. November bis 23. Dezember steht er ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Auch ein Abstecher zum Badener Advent in die festlich geschmückte Innenstadt lohnt sich. Die Kleinsten werden bei Bastelstunden und Märchenerzählungen bestens unterhalten.

Klein, aber fein ist der Christkindlmarkt im Theaterpark Berndorf am 25./26. November und 2./3. Dezember. Beste Stimmung ist mit weihnachtlicher Musik garantiert. Eine Weihnachtskrippe mit lebenden Tieren und ein buntes Kinderprogramm mit Christkindlpostamt und Weihnachtsgeschichten sorgt bei den Kindern für großes Staunen.

Tipp: Die Winterfreuden in Baden beinhalten ein mehrtätiges Angebot mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, einem Tageseintritt in die Römertherme Baden, eine Heurigenjause und viele Vergünstigungen in der Stadt. Ein längerer Aufenthalt lohnt sich!

Advent im Waldviertel

Die Altstadt und das Schloss Weitra bieten am 2. und 3. Dezember die prächtige Kulisse für bodenständiges Kunsthandwerk, lebende Werkstätten und heimische Produkte. Großer Wert wird auf die Verwendung von Naturmaterialien wie Holz, Wachs, Keramik, Wolle & Garn gelegt und auch bei der Kulinarik steht "Selbstgemachtes" im Vordergrund. Dazu gibt es ein vielfältiges Programm mit Konzerten und Lesungen.

Beim Litschauer Advent am 2. Dezember führt die Flaniermeile "von Haus zu Haus" rund um den Stadtplatz. Litschauer Familien und Vereine bieten ihre regional-heimischen Produkte, zudem traditionelles und modernes Kunsthandwerk, kulinarische Köstlichkeiten und kulturelle Kostproben. Für die Zusammenstellung des künstlerischen Programms zeichnet sich Festival-Intendant Zeno Stanek verantwortlich. Beide Adventmärkte sind übrigens mit der Nostalgiegarnitur der Waldviertelbahn samt Diesellok bequem erreichbar. Auch ein Anschluss von und nach Wien ist gegeben.

Tipp: Am besten den Adventmarktbesuch in Zwettl von 8. bis 10. Dezember mit einer Winterwanderung im Waldviertel kombinieren. Das ausgezeichnete Wanderdorf bietet auch in der kalten Jahreszeit die optimale Kulisse für Ausflüge in die Natur.

Advent im Mostviertel

Wo Most und Eisen glühen, findet die "Flammende Weihnacht" statt. Mit wärmenden Feuerkörben, strahlenden Lichtern und dampfenden Häferln Glühmost zieht der Weihnachtszauber in Schmieden, Stiften und Klöstern entlang der Most- und Eisenstraße ein. Die Kartause Gaming, das Stift Seitenstetten oder das Rotschildschloss Waidhofen an der Ybbs bilden die prächtige Kulisse dafür. Ergänzt wird das Angebot durch die Märkte der "Funkelnden Dorfweihnacht", das sind kleine, feine Adventveranstaltungen an besonderen Plätzen in der Region, beispielsweise am Sonntagberg oder in Lunz am See.

Perfekt geeignet für die ganze Familie ist das Rahmenprogramm am Christkindlmarkt auf der Schallaburg. Von 15. bis 17. Dezember erleuchtet das Renaissanceschloss in vorweihnachtlichem Glanz. Marionettentheater, Feuershow im Garten, Perchtenläufe, Kinderschminken, Ponyreiten, Bläserquartett … und sogar das Christkind kommt vorbei!

Tipp: Nikolaus und Krampus, Christkindlzug mit Engerlpostamt im Ötscherbär, klingender Advent in der Laubenbachmühle – der Advent an der Mariazellerbahn hat allerhand zu bieten.