Adventzauber für Groß und Klein beim 30. Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn in Wien

Vor der Kulisse des Schloss Schönbrunn bieten beim 30. Kultur- & Weihnachtsmarkt traditionelle Stände, kunstvoll geschmückt und von weihnachtlichen Klängen umrahmt, wieder ein einzigartiges Einkaufs- und Genusserlebnis.

Am 18. November 2023 wird der 30. Kultur- & Weihnachtsmarkt und Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn in Wien eröffnet. Begleitet von festlichem Gesang der Musikgruppe "Three Times Smooth" wird der Christbaum erstmals um 17.00 Uhr in seiner vollen Pracht am Ehrenhof erstrahlen.